Ludovica Cavalli ha conquistato un traguardo storico, qualificandosi per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso presso la Kujawsko‑Pomorska Arena di Torun, Polonia. Per l'atleta genovese di venticinque anni, allenata da Thomas Dreissigacker, si tratta del miglior risultato della carriera in una rassegna iridata al coperto, superando l'undicesimo posto ai Mondiali outdoor del 2023 sulla stessa distanza.

Nella prima batteria, Cavalli ha dimostrato grande intelligenza tattica. Ha seguito la francese Agathe Guillemot negli ultimi quattrocento metri, venendo superata solo nel rettilineo finale dalla statunitense Nikki Hiltz.

Ha chiuso in terza posizione con il tempo di 4:16.45, una gara tattica che le ha garantito uno dei tre slot diretti per la finale, senza ripescaggi. Questa prestazione conferma la crescita costante dell'atleta ligure.

Marta Zenoni eliminata in una batteria competitiva

Non è andata altrettanto bene per l'altra azzurra, Marta Zenoni, impegnata in una terza batteria particolarmente competitiva. La primatista italiana ha affrontato avversarie di alto livello come la britannica Georgia Hunter Bell (prima in 4:12.09) e l'australiana Jessica Hull (seconda in 4:12.45). Nonostante la lotta, Zenoni ha chiuso al quinto posto con 4:13.17, mancando l'accesso alla finale. L'ultimo posto utile per la qualificazione è stato preso dalla statunitense Gracie Morris (4:12.57).

Zenoni lascia la competizione senza particolari rimpianti, avendo dato il massimo.

I precedenti successi europei di Cavalli

La presenza di Ludovica Cavalli ai vertici delle competizioni internazionali indoor non è una novità. Ai Campionati Europei indoor di Apeldoorn, l'atleta si era già distinta qualificandosi per la finale dei 3000 metri, chiudendo la sua batteria in terza posizione. Questi risultati evidenziano la sua versatilità e solidità atletica, rafforzando le aspettative per la finale iridata di Torun.