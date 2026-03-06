Mike Maignan ha acceso l’atmosfera in vista del derby di Milano con parole cariche di emozione e determinazione. In un video pubblicato sui canali social del Milan, il portiere ha descritto con intensità la sensazione che precede la stracittadina: “Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l’allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. È tutta una questione di adrenalina”.

Nel filmato, Maignan ha proseguito sottolineando il ruolo della preparazione mentale: “Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano.

Non hai paura, ma c’è l’adrenalina di prendere a palla e andare”. Le sue parole restituiscono l’intensità emotiva che precede un appuntamento così sentito come il derby.

La carica emotiva del portiere

Il video, diffuso attraverso i canali ufficiali del Milan, ha l’obiettivo di trasmettere la carica emotiva che accompagna i giocatori in vista del derby. Maignan, con la sua esperienza e il suo ruolo di leader, incarna perfettamente lo spirito combattivo richiesto in una partita così cruciale. La sua testimonianza evidenzia come la preparazione mentale sia un elemento determinante per affrontare sfide di tale portata.

La versione originale delle dichiarazioni

Le parole del portiere, nella loro versione originale in inglese, confermano l’intensità del suo messaggio: “You’ve worked all week.

You’ve worked your whole life to be here. You hear the stadium. You just need to listen to the coach. Everything changes in your head, and you go! It’s all adrenaline”. Ha aggiunto inoltre: “The coach pumps you up, and you get yourself hyped too … You arrive and see the fans … No fear, Adrenaline kicks in. Give me the ball and let’s go.”

Il video e le parole di Maignan rappresentano un chiaro esempio di come la carica emotiva e la preparazione mentale siano fondamentali in partite ad alta tensione come il derby di Milano, un momento atteso con trepidazione da giocatori e tifosi.