L'attesa è palpabile all'O2 Arena di Praga, dove questa settimana si accendono i riflettori sui Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Il protagonista più atteso è senza dubbio lo statunitense Ilia Malinin. Noto come il “quad god”, Malinin giunge all'appuntamento iridato con una chiara missione di riscatto. La delusione vissuta alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha chiuso all'ottavo posto a causa di un programma libero costellato di errori, ha lasciato il segno. Un risultato inatteso, frutto di un approccio probabilmente sbagliato e di una pressione mediatica che, anche a causa di elementi spettacolari come i suoi backflip, ha finito per distrarlo, compromettendone la concentrazione.

La gara mondiale si preannuncia estremamente combattuta. Malinin dovrà confrontarsi con avversari di altissimo livello come Yuma Kagiyama e Shun Sato, rispettivamente argento e bronzo olimpici. A loro si aggiunge Adam Siao Him Fa, anch'egli desideroso di riscatto dopo una prestazione deludente ai Giochi. La particolarità di questa edizione è che quasi tutti i principali contendenti hanno registrato un programma libero negativo alle Olimpiadi, rendendo la sfida ancora più aperta e imprevedibile.

Le speranze italiane con Daniel Grassl e Gabriele Frangipani

Per l'Italia, le speranze sono affidate a Daniel Grassl, che punta ad avvicinarsi il più possibile alla top 5 mondiale. Reduce dal bronzo conquistato nel Team Event, l'allievo di Edoardo De Bernardis potrà affrontare la gara senza pressione alcuna, concentrandosi sulla gioia di eseguire i due programmi, ottimamente congegnati per questa stagione.

Accanto a lui, Gabriele Frangipani, chiamato a sostituire Matteo Rizzo, cercherà di chiudere positivamente un'annata sportiva davvero complicata, puntando a una prestazione solida e convincente.

La rinascita di Malinin: dal gala di Assago a Praga

Il percorso di Ilia Malinin verso il riscatto è iniziato già dopo la delusione olimpica. Al Forum di Assago, durante la serata di gala, ha saputo emozionare il pubblico con una performance intensa. L'americano, unico capace di eseguire il quadruplo Axel, ha ricevuto una standing ovation e non ha trattenuto le lacrime, segno di una forte voglia di rivincita. Questa determinazione sarà ora messa alla prova sul ghiaccio di Praga, dove Malinin cercherà di tornare ai vertici mondiali, lasciandosi alle spalle le difficoltà e le pressioni vissute ai Giochi.