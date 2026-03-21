La seconda tappa della World Cup 2026 di triathlon, svoltasi ad Haikou, Cina, su distanza sprint, ha visto l'azzurra Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) conquistare la quindicesima posizione. Un risultato di rilievo per l'unica atleta italiana in gara, che si conferma tra le migliori in una competizione di alto livello internazionale.

La prova, articolata su 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa, è stata vinta dall'atleta individuale neutrale Diana Isakova, che si è imposta in volata con il tempo di 57 minuti e 41 secondi.

L'australiana Sophie Malowiecki ha conquistato il secondo posto, ottenendo il suo miglior risultato in carriera e il primo podio in World Cup, chiudendo a un solo secondo dalla vincitrice (57’42”). Sul terzo gradino del podio è salita la britannica Sian Rainsley, che ha fermato il cronometro a 57 minuti e 46 secondi, a cinque secondi dalla vetta.

La gara e le protagoniste

La competizione è stata caratterizzata da una sfida serrata nel segmento di corsa, con Diana Isakova capace di prevalere in volata. La canadese Desirae Ridenour ha terminato quarta in 58 minuti e 2 secondi, seguita dalla cinese Lin Xinyu, quinta in 58 minuti e 6 secondi. Più staccata la britannica Olivia Mathias, sesta in 58 minuti e 22 secondi, che ha preceduto di un secondo l’iberica María Teresa Jiménez-Orta Guerrero, settima con il crono di 58 minuti e 23 secondi.

L’ottava posizione è andata alla statunitense Naomi Ruff (58’41”), mentre nona si è classificata l’atleta individuale neutrale Valentina Riasova (58’47”). La top ten è stata completata dalla giapponese Manami Hayashi, decima in 58 minuti e 49 secondi.

Beatrice Mallozzi ha chiuso la sua prova con il tempo di 59 minuti e 35 secondi, a un minuto e 54 secondi dalla vincitrice. La sua prestazione le ha permesso di entrare nella top 15 in una gara che ha visto la partecipazione di alcune delle migliori specialiste mondiali.

Il calendario della World Cup 2026 e le qualificazioni olimpiche

La tappa di Haikou rappresenta una delle novità del calendario World Cup 2026, che quest’anno prevede ben diciannove appuntamenti in tutto il mondo.

L’evento cinese, al debutto nella serie, testimonia la crescita del triathlon in Asia e offre importanti opportunità di confronto per atlete emergenti e affermate. La stagione in corso è particolarmente significativa perché assegnerà i primi punti validi per la qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028, rendendo ogni gara ancora più competitiva.

Il circuito proseguirà con altre tappe in Asia, Europa e America, coinvolgendo atleti di alto profilo e nuove promesse del triathlon internazionale. La presenza di Beatrice Mallozzi tra le prime quindici ad Haikou conferma il valore della scuola italiana e la capacità delle azzurre di competere ai massimi livelli.