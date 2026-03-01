Il Super‑G maschile di Coppa del Mondo a Garmisch‑Partenkirchen è stato annullato. La decisione è maturata a causa della fitta nebbia che ha reso impossibile garantire la sicurezza degli atleti. La cancellazione definitiva è arrivata alle ore 12.20, dopo una mattinata scandita da continui rinvii.

La gara era inizialmente prevista per le ore 11.15, ma è stata posticipata di trenta minuti e poi ulteriormente rinviata fino alle 12.45. Alle ore 11.00 si era svolta la ricognizione in pista, ma le condizioni meteorologiche non sono migliorate. La finestra utile per lo svolgimento della competizione non si è mai aperta, portando all'inevitabile annullamento.

Prospettive future e calendario

La competizione vedeva l'Italia puntare su atleti del calibro di Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse. Questi avrebbero dovuto confrontarsi con la forte pattuglia svizzera, guidata da Franjo Von Allmen e Marco Odermatt. Resta ora da valutare la possibilità di un recupero della gara annullata. Una potenziale data alternativa potrebbe essere il weekend del 14‑15 marzo a Courchevel, località che ospita già un Super‑G e una discesa libera. In alternativa, il calendario prevede due prove tecniche a Kranjska Gora, con gigante e slalom in programma il 7 e 8 marzo. Successivamente, si terrà il già citato weekend di Courchevel, prima delle finali di Lillehammer, previste dal 19 al 25 marzo.

Condizioni meteo e ripresa del circuito

La visibilità estremamente ridotta nella parte alta del tracciato, aggravata da una neve poco compatta dovuta alla pioggia caduta in mattinata, ha determinato la cancellazione. Nonostante il rinvio della partenza, le condizioni non hanno subito miglioramenti significativi, costringendo la giuria a optare per l'annullamento. Il circuito maschile di Coppa del Mondo riprenderà il prossimo fine settimana a Kranjska Gora con un programma che include un gigante e uno slalom speciale.