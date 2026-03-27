Il velocista della Nazionale italiana di nuoto, Manuel Frigo, ha partecipato al recente Meeting di Livorno, svoltosi tra il 19 e il 21 marzo. L'evento ha rappresentato una tappa cruciale nel percorso di preparazione verso i prossimi Assoluti di Riccione, previsti a metà aprile. Nonostante una stagione che lo stesso atleta definisce "di stacco", Frigo ha dimostrato la sua competitività nelle gare veloci dello stile libero, conquistando un brillante terzo posto nei 50 metri e un significativo secondo posto nei 100 metri.

Le sue impressioni post-gara rivelano un approccio sereno e focalizzato sul benessere personale.

"Sensazioni abbastanza buone, dai. È una stagione dove sto nuotando meno del solito, sto cercando di divertirmi e anche un po’ riposarmi visto tutte le stagioni passate, però dai, le sensazioni non sono male", ha dichiarato Frigo, evidenziando come il divertimento sia la sua priorità. Ha poi aggiunto: "Questa era una tappa di passaggio molto importante in vista degli Assoluti e, come dicevo prima, comunque non ho chissà quali aspettative, però la cosa più importante per me resta veramente divertirmi".

Il nuotatore toscano ha fornito dettagli sulla sua preparazione, che procede positivamente nonostante un carico di lavoro ridotto. "La preparazione sta andando bene, sto nuotando molto meno rispetto a prima, però sta andando bene.

Ho fatto un mese in America dove anche lì mi sono divertito e ho anche nuotato, comunque la preparazione sta proseguendo bene", ha spiegato. Frigo si sente già in buona forma, pur riconoscendo margini di miglioramento: "Adesso mancano le ultime tre settimane prima degli Assoluti, ma già in questa gara non sono messo malissimo".

Approccio e obiettivi per la stagione

Guardando agli impegni futuri, Manuel Frigo mantiene un atteggiamento distaccato dalle pressioni dei risultati. "Come dicevo prima non ho aspettative, quindi non voglio aspettarmi niente. Quello che viene viene, sarà una stagione con meno aspettative da parte mia", ha ribadito. L'atleta è consapevole che c'è ancora lavoro da fare prima degli Assoluti: "Sicuramente c’è qualcosa da migliorare ancora verso gli Assoluti.

Non sono assolutamente pronto. Sicuramente manca un po’ di nuoto sulle braccia, però anche un po’ di riposo". Le sue parole riflettono la volontà di affrontare la stagione con leggerezza, concentrandosi sul piacere della competizione e sulla crescita personale, piuttosto che su obiettivi specifici di medaglie o tempi.

Il palmarès di Manuel Frigo

Nato a Cittadella (Padova) il 18 febbraio 1997, Manuel Frigo è un affermato specialista delle gare veloci dello stile libero e vanta un prestigioso palmarès internazionale. Tra i suoi successi spiccano una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 stile libero ottenuta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e una medaglia d’argento nella medesima specialità ai Giochi di Tokyo 2020. Questi risultati confermano il valore e l'esperienza di Frigo, che, anche in una fase di transizione della sua carriera, rimane un punto di riferimento per la squadra azzurra del nuoto.