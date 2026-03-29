Marc Marquez è stato sanzionato dai commissari di gara in seguito a un incidente avvenuto durante il primo giro della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, sul circuito di Austin. L’episodio ha visto protagonista lo spagnolo, che ha tentato un sorpasso su Fabio Di Giannantonio nel terzo settore della pista. Marquez, nel tentativo di superare l’italiano, è arrivato lungo a velocità sostenuta, scivolando sull’asfalto. Di Giannantonio, partito dalla pole position e impegnato nella lotta per la terza posizione, ha cercato di evitare il contatto allargandosi, ma non è riuscito a prevenire la collisione ed è caduto a terra.

Poche ore dopo la conclusione della Sprint Race, i commissari hanno deciso di infliggere a Marquez una penalità di long lap, che dovrà essere scontata nella gara principale del GP degli USA. Questa sanzione, che solitamente comporta una perdita di tempo stimata tra i due e i tre secondi, dovrà essere affrontata dal pilota spagnolo nella gara in programma domenica 29 marzo alle 22:00 ora italiana. Marquez partirà dalla sesta posizione e dovrà quindi gestire anche il peso di questa penalità durante la corsa.

Le dichiarazioni di Marquez dopo l’incidente

Al termine della giornata, Marc Marquez ha incontrato Fabio Di Giannantonio nella sala stampa del circuito di Austin per scusarsi dell’accaduto.

Lo spagnolo ha ammesso la propria responsabilità: “Ho commesso un errore e sono stato penalizzato per questo. Domani dovrò scontare la sanzione e non c’è molto altro da aggiungere. È ovvio che sono stato sanzionato. Sono entrato, ho visto che stavo andando lungo e dovevo decidere se colpirlo da dietro o provare a saltare dentro. La mia intenzione era girare fuori pista, ma quando ho preso quella buca si è chiuso tutto e con sfortuna siamo caduti entrambi. Se cadi da solo fa male, ma se coinvolgi un altro pilota fa ancora più male. Domani ovviamente rispetterò la penalità che mi è stata data”.

Marquez ha poi spiegato la dinamica dell’incidente: “Semplicemente, Di Giannantonio mi ha passato e in quella frenata, dietro a tre piloti, ho iniziato a prendere la scia e non riuscivo a fermare la moto.

Si è bloccata davanti, ho provato ad andare all’esterno ma Di Giannantonio era molto largo sulla traiettoria buona e non potevo uscire. Ho deciso di provare a saltare dentro per evitare il contatto, ma non è stato possibile”.

La penalità long lap in MotoGP: un chiarimento

La penalità di long lap, che Marquez dovrà scontare nella gara principale, rappresenta una delle sanzioni più frequentemente utilizzate in MotoGP per episodi di guida pericolosa o manovre scorrette. Consiste nell’obbligo per il pilota di percorrere una traiettoria più lunga in un punto specifico del circuito, con una perdita di tempo che può variare tra i due e i tre secondi. Questa misura è stata introdotta per garantire maggiore sicurezza e trasparenza nelle decisioni dei commissari, evitando penalità percepite come troppo severe o troppo leggere in base alle circostanze specifiche.

La gestione della penalità sarà un elemento cruciale per Marquez nella gara di Austin, dove dovrà cercare di limitare i danni e ottenere comunque un risultato positivo nonostante la partenza dalla sesta posizione e la sanzione da scontare. La sua capacità di recupero sarà messa a dura prova in un contesto già competitivo.