Marc Marquez si è presentato con grande determinazione alla conferenza stampa che ha ufficialmente inaugurato il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, la terza tappa del Mondiale MotoGP 2026. Sul celebre circuito del COTA (Circuit of the Americas) di Austin, in Texas, dove in passato ha spesso dominato la scena, il pilota catalano è ora in cerca di un riscatto significativo dopo un avvio di stagione non impeccabile e un ritiro nella recente gara lunga disputata a Buriram.

Il trentatreenne ha analizzato con lucidità la sua situazione attuale, ponendo l'accento sull'obiettivo primario di ritrovare il feeling ottimale con la moto.

"L’anno scorso abbiamo iniziato la stagione con una forma migliore e stiamo cercando di tornare ad avere un buon feeling. L’obiettivo è questo per il weekend", ha dichiarato Marquez, aggiungendo una nota sulle peculiarità del tracciato: "Austin si adatta al mio stile ma i primi due settori sono molto fisici e non sono sicuro di essere al 100% ancora". Ha poi approfondito le aree su cui lavorare: "Cosa mi manca? Un po’ di feeling, devo essere più costante sui tempi sul giro. Ci serve un po’ di costanza, servono i tempi sul giro in maniera più facile. Ma in Brasile è già andata meglio rispetto alla Thailandia", ha sottolineato, evidenziando un progresso rispetto alle gare precedenti.

La sfida con Bezzecchi e la fiducia nel team

Marc Marquez non ha esitato a riconoscere la straordinaria velocità di Marco Bezzecchi, attuale leader del Mondiale, che si profila come il principale avversario. "Bez sta dimostrando una grande velocità ed è il favorito da leader del Mondiale, io cercherò di fermarlo ma in questo momento è il pilota più veloce. Anche Diggia è molto veloce, non ci concentreremo sul nostro lavoro", ha affermato, indicando una strategia focalizzata sulle proprie prestazioni. Nonostante la competitività degli avversari, Marquez ha espresso piena fiducia nei propri mezzi e nella squadra: "Io penso di avere la miglior moto e il miglior team".

Riflettendo su possibili analogie con il passato, il pilota spagnolo ha richiamato alla memoria il 2017, quando Vinales arrivò ad Austin con due vittorie consecutive.

"Ogni gara è importante, quando c’è un pilota come Bezzecchi che vince con facilità è difficile fermarlo, noi faremo il nostro lavoro. Per quanto riguarda il paragone, ero in un’altra forma", ha precisato, sottolineando come ogni stagione e ogni momento siano unici.

Il futuro di Marquez e il complesso mercato piloti

Guardando oltre l'attuale stagione, Marquez si trova di fronte a un periodo che si preannuncia particolarmente impegnativo anche sul fronte del mercato piloti. Il catalano ha definito il 2026 come "il mercato più complesso di tutta la mia carriera in MotoGP", una complessità dettata dai significativi cambiamenti regolamentari previsti per il 2027. Marquez dovrà prendere una decisione cruciale: proseguire il suo percorso con Ducati, il cui contratto scade nel 2026, oppure intraprendere una nuova avventura lontano da Borgo Panigale.

In questo scenario di incertezza, il pilota è consapevole che "nessuno può prometterti quale sarà la miglior moto" e che, di fronte a tale realtà, "devi seguire il tuo istinto". Dal canto suo, Ducati ha già manifestato un chiaro desiderio di mantenere Marquez tra le sue fila, potendo contare su uno sviluppo già avanzato per il prototipo del 2027, un vantaggio competitivo rispetto ai rivali.

Marquez ha inoltre evidenziato l'importanza di un campionato MotoGP caratterizzato da una forte competitività tra i costruttori. "Il Mondiale MotoGP ha bisogno di tanti costruttori competitivi, se hai tanti colori diversi sul podio è meglio. In questo momento sembra essere il momento dell’Aprilia ma ci sono ancora 20 weekend davanti", ha commentato, sottolineando la dinamicità del campionato. Infine, ha fornito rassicurazioni sulle condizioni dell’asfalto del circuito di Austin, specificando che "a livello di sicurezza le condizioni erano ok", dissipando eventuali preoccupazioni.