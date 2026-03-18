Marc Márquez ha delineato con chiarezza i confini del suo futuro in MotoGP: non intende correre oltre i quaranta anni. Il fuoriclasse spagnolo ha spiegato in un'intervista che i numerosi interventi chirurgici subiti rendono la gestione quotidiana della sua carriera particolarmente impegnativa. “Dovrò valutare, ma non arriverò nemmeno ai 40 anni ancora in sella, non preoccupatevi”, ha affermato con fermezza, ribadendo il concetto: “ho solo 33 anni. Non arriverò nemmeno a 40, non preoccupatevi”.

Il pilota catalano, reduce da una carriera costellata di successi e infortuni, punta ora a un obiettivo ambizioso: raggiungere la doppia cifra di titoli mondiali, avendo già conquistato il nono.

Attualmente, è concentrato sul presente e sul suo rapporto con Ducati, con cui le trattative per il rinnovo del contratto stanno procedendo positivamente, segno di una solida sintonia tra le parti.

Le sfide fisiche e il presente in pista

Nonostante i suoi trentatré anni e le difficoltà fisiche accumulate, Márquez non ha alcuna intenzione di fermarsi a breve. Ha invitato a non trarre conclusioni affrettate sull’avvio di stagione in MotoGP, sottolineando l'importanza di un approccio graduale: “Ogni anno i team rivali innovano e in questa stagione dobbiamo continuare a lavorare come squadra per migliorare. Penso che non si possa giudicare tutto in un modo o nell'altro basandosi su una sola gara; dobbiamo aspettare tre o quattro gare e poi vedere a che punto siamo”.

Guardando al futuro prossimo, il Gran Premio del Brasile rappresenta una tappa ancora da decifrare. “È difficile avere aspettative precise, perché prima dobbiamo conoscere la pista, capire come si adatta al nostro stile di guida e alla nostra moto, e da lì, vedere a cosa possiamo puntare”, ha spiegato il pilota.

Un limite realistico e il rinnovo con Ducati

Con le sue dichiarazioni, Márquez sembra prendere le distanze da carriere estremamente longeve, come quella di Valentino Rossi, che ha corso fino a quarantadue anni. Un modello, quello di Rossi, rispettato ma non replicabile per il “Cabroncito”. Il limite fissato non è dettato da un calo di motivazioni, bensì da una valutazione realistica delle proprie condizioni fisiche e delle esigenze del corpo, dopo anni segnati da cadute e interventi chirurgici.

La volontà di Márquez di proseguire è forte, ma il rispetto per il proprio fisico e la consapevolezza dei propri limiti rimangono priorità indiscusse. Il rinnovo con Ducati è ormai prossimo; il pilota dovrebbe legarsi al team di Borgo Panigale per un biennio, coprendo le stagioni 2027 e 2028. Ha spiegato di aver posticipato la firma in precedenza perché non voleva impegnarsi da infortunato, ma ora “è tutto in ordine” e gli annunci ufficiali non dovrebbero tardare. Questa prospettiva conferma la sua intenzione di continuare a gareggiare per diversi anni, pur sempre entro i confini che lui stesso ha stabilito.