Marc Marquez ha conquistato un'importante prima fila nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, svoltosi sul circuito di Gioiania. Un risultato significativo, ottenuto nonostante una caduta che lo ha visto protagonista durante il terzo giro del suo time attack decisivo. Il pilota del team Ducati ha poi spiegato la sua scelta di adottare una gestione più prudente della situazione, finalizzata a scongiurare un ulteriore incidente e a preservare le sue possibilità in vista della cruciale gara Sprint.

La qualifica e la caduta in curva 4

Nonostante l'imprevisto, Marquez ha concluso la sessione di qualifica in una solida terza posizione, dimostrando ancora una volta il suo elevato potenziale.

Il distacco dalla vetta è stato minimo, appena ottantuno millesimi di secondo, a testimonianza della sua competitività. Commentando l'esito della qualifica, il campione spagnolo ha dichiarato: “È stato positivo ottenere la prima fila. Mi sono sentito molto bene durante il primo time attack”. Riferendosi all'incidente, ha aggiunto: “Nel terzo giro ho perso il controllo della moto in curva 4, proprio come è accaduto ad altri piloti. C’è una buca in quel punto specifico della pista”. La sua decisione successiva è stata chiara: “Non volevo cadere un’altra volta e per questo ho preferito gestire la situazione pensando alla Sprint”. Ha poi concluso con una nota di incertezza riguardo alla gara breve: “La Sprint sarà un’incognita, anche perché la pista tende a migliorare a ogni turno”.

Strategia di gara e prudenza

La scelta di Marc Marquez di non spingere oltre il limite dopo la caduta è un chiaro segnale di una strategia ben definita e di una notevole prudenza. Anziché rischiare ulteriormente per migliorare la sua posizione, il pilota ha preferito consolidare il risultato già ottenuto, mantenendo la prima fila. Questa decisione è stata dettata dalla volontà di preservare l'integrità della moto e del pilota stesso in vista della gara Sprint, un appuntamento che richiede massima concentrazione e una moto in perfette condizioni. Evitare rischi inutili è diventato prioritario per affrontare al meglio le sfide del weekend di gara, in un contesto dove ogni punto può fare la differenza e un ulteriore incidente avrebbe potuto compromettere seriamente le sue prestazioni future.

Le condizioni del tracciato di Gioiania

Le qualifiche sul circuito di Gioiania hanno evidenziato alcune criticità legate alle condizioni del tracciato. In particolare, la curva 4 è stata identificata come un punto problematico, caratterizzato da alcune asperità e dalla presenza di una buca. Questa anomalia è stata la causa della caduta di Marc Marquez e di altri piloti durante la sessione, rendendo la guida particolarmente impegnativa in quel settore. Diversi team hanno confermato la presenza di questa imperfezione, segnalando la necessità per i piloti di adattare il setup delle proprie moto e lo stile di guida per affrontare al meglio il tratto. La consapevolezza di queste difficoltà ha certamente influenzato la strategia di Marquez, spingendolo a una maggiore cautela dopo l'iniziale incidente e a concentrarsi sulla gestione della gara piuttosto che sulla ricerca ossessiva del limite assoluto.