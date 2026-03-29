Marc Marquez è stato ufficialmente penalizzato in seguito all’incidente verificatosi durante il primo giro della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, appuntamento clou del Mondiale MotoGP in scena sul prestigioso circuito di Austin. L’episodio ha visto il pilota spagnolo coinvolto in una collisione con Fabio Di Giannantonio, che ha avuto conseguenze dirette sulla gara di entrambi i contendenti.

L’incidente si è verificato in una curva del terzo settore, dove Marc Marquez ha tentato un ingresso aggressivo e con eccessiva velocità all’interno di Fabio Di Giannantonio.

Questo approccio lo ha portato ad andare lungo e a perdere il controllo della sua moto, scivolando rovinosamente sull’asfalto. Di Giannantonio, partito dalla pole position e in quel momento in lotta per la terza posizione, ha prontamente cercato di allargare la propria traiettoria, intuendo il pericolo imminente. Nonostante il tentativo, l’alfiere della Ducati VR46 non è riuscito a evitare l’impatto con la Ducati ufficiale dell’iberico, finendo a sua volta a terra e vedendo la propria gara interrompersi prematuramente. Entrambi i piloti stavano combattendo per un posto sul podio, alle spalle di Francesco Bagnaia e Pedro Acosta.

A distanza di un paio d’ore dalla conclusione della Sprint Race, i commissari di gara hanno esaminato l’accaduto e hanno preso una decisione chiara: infliggere una penalità a Marc Marquez.

La sanzione consiste in un long lap penalty, che il Campione del Mondo dovrà scontare in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, la gara principale che si terrà domenica 29 marzo alle ore 22.00 italiane. Questa decisione aggiunge un ulteriore livello di sfida per Marquez, che scatterà dalla sesta posizione e sarà chiamato a una difficile rimonta, gravato da questa zavorra.

Le dinamiche dell’incidente ad Austin

L’episodio chiave si è consumato nel corso del primo giro della Sprint Race, quando Marc Marquez ha tentato un sorpasso deciso su Fabio Di Giannantonio. L’approccio alla curva del terzo settore è stato caratterizzato da una velocità eccessiva da parte del pilota spagnolo, che ha compromesso la stabilità della sua moto.

Questa manovra ha causato la sua scivolata sull’asfalto, innescando una reazione a catena che ha coinvolto anche il pilota del team VR46. Di Giannantonio, nonostante i suoi sforzi per evitare il contatto e la caduta, non ha avuto scampo, vedendo sfumare le sue speranze di un buon risultato. Al momento dell’impatto, entrambi i piloti erano impegnati in una serrata battaglia per la terza posizione, un piazzamento di grande valore in una gara così competitiva, con Francesco Bagnaia e Pedro Acosta già in testa.

La penalità di Marquez e le sue ripercussioni

La decisione dei commissari di gara di assegnare un long lap penalty a Marc Marquez sottolinea la gravità dell’infrazione. Questo tipo di penalità impone al pilota di percorrere una traiettoria più lunga in un punto specifico del circuito, appositamente designato, comportando una perdita di tempo prezioso che può influenzare significativamente l’esito della gara.

Per il Campione del Mondo, che prenderà il via dalla sesta piazzola sulla griglia di partenza, la sfida sarà duplice: non solo dovrà cercare di recuperare posizioni, ma dovrà anche gestire l’handicap imposto dal long lap penalty. Questa sanzione aggiunge un elemento di incertezza alla sua prestazione nel Gran Premio degli Stati Uniti, rendendo la sua corsa ancora più complessa e avvincente per gli appassionati di MotoGP.