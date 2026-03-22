Sul podio del Gran Premio del Brasile 2026 a Goiânia, il pilota spagnolo Jorge Martín ha conquistato un eccellente secondo posto, posizionandosi alle spalle del compagno di squadra Marco Bezzecchi. Questo risultato ha siglato una storica doppietta per il team Aprilia, confermando la forza della scuderia. Al termine della gara, Martín ha condiviso ai microfoni le sue profonde riflessioni personali e un sentito ringraziamento, evidenziando un percorso di crescita dopo un periodo di assenza dai vertici della competizione.

Un podio dal valore speciale

“C’è tanta gente da ringraziare”, ha dichiarato un emozionato Martín, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto. Ha poi aggiunto: “Marco Bezzecchi è un grande compagno di squadra, ci aiutiamo e non ci nascondiamo niente. Con un Marquez così forte dobbiamo aiutarci, poi in pista ognuno fa quello che sa. Anche lui si aiuta con me, trovare la fiducia per me è una questione di tempo”. Queste parole evidenziano il valore della collaborazione e del sostegno reciproco all’interno del box Aprilia, elementi cruciali per affrontare avversari di alto calibro e per la sua personale ricerca di fiducia.

Un percorso di rinascita e consapevolezza

Riflettendo sul suo atteso ritorno ai massimi livelli, Jorge Martín ha condiviso un’analisi lucida del suo passato recente: “L’anno scorso tornavo e pensavo di essere subito competitivo ma avevo un’altra moto ed un altro team.

Mentalmente erano successe tante situazioni, volevo dimostrare che rimanevo forte”. Con la consapevolezza di chi ha superato sfide importanti, ha poi affermato: “Ora questo non mi interessa più, sono bicampione del mondo. Ho fatto un grande lavoro su me stesso, questo è la conseguenza. Ho cambiato delle cose per guidare questa Aprilia”. Questa dichiarazione rivela un profondo percorso di crescita interiore e adattamento tecnico, culminato nel ritrovato successo.

Il secondo posto ottenuto al GP del Brasile rappresenta un significativo ritorno al podio per Martín, che non vi saliva da oltre due anni; l’ultima volta risaliva infatti al GP di Barcellona 2024. La gara di Goiânia è stata dominata da Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 3,231 secondi su Martín.

Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto Marc Márquez, completando un quadro di alta competitività.

Il trionfo di Aprilia a Goiânia

La doppietta Aprilia a Goiânia non solo conferma l’eccellente momento di forma della casa di Noale, ma rilancia con forza la squadra nella classifica mondiale. Con Bezzecchi ora leader e Martín a ruota, il team ha dimostrato un dominio in pista che ha catturato l’attenzione dell’intero paddock. La competitività della RS-GP è stata particolarmente evidente, distinguendosi rispetto alle Ducati soprattutto nelle curve veloci e nella gestione strategica della gara, fattori che hanno contribuito in modo determinante a questo successo.

Il ritorno di Jorge Martín sul podio assume un valore simbolico notevole. Dopo un 2025 segnato da infortuni e non poche difficoltà, il pilota spagnolo ha saputo ritrovare la fiducia e il ritmo perduti. Questo risultato è la chiara dimostrazione del suo lavoro mentale e del costante supporto ricevuto dal team, elementi che lo hanno riportato tra i protagonisti della MotoGP.