Martina Valcepina, figura di spicco dello short track italiano, ha condiviso pubblicamente il profondo dolore e il ricordo della drammatica caduta avvenuta due mesi fa ai Campionati Europei di Tilburg, nei Paesi Bassi. L'incidente, occorso durante i quarti di finale dei 500 metri, le ha purtroppo impedito di prendere parte ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Attraverso un toccante post sui social, l'atleta valtellinese ha espresso la sua sofferenza fisica ed emotiva: "Due mesi dal giorno più cupo della mia vita, due mesi che il mio cuore è un po’ più pesante, due mesi che il mio tempo è rallentato, due mesi che cerco di rimanere a galla, due mesi che mi sembrano un’eternità, due mesi che cerco di essere allegra per allontanare dal cuore la voglia di piangere, due mesi che convivo con un dolore sordo e bruciante, un dolore che mi ha cambiata.

Due mesi da quel giorno che vorrei cancellare dalla mia esistenza". Le sue parole sono state accompagnate da una foto che la ritrae soccorsa in barella e da un video che documenta la caduta, scaturita da un inciampo su uno dei cilindri posizionati in pista, che l'ha fatta capovolgere in aria prima di impattare contro i materassini di protezione.

Il dramma dell'infortunio e la solidarietà del mondo sportivo

La caduta di Martina Valcepina ha avuto conseguenze pesanti: la pattinatrice ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra, come confermato dalla Federghiaccio. Questo grave infortunio, avvenuto in una fase cruciale della stagione, ha privato la nazionale di una delle sue atlete più esperte, costringendola a rinunciare alle Olimpiadi.

Un'ondata di sostegno e affetto ha travolto Martina, con numerosi messaggi di vicinanza arrivati da colleghi e avversari, tra cui Arianna Sighel, la neerlandese Xandra Velzeboer, la snowboarder Michela Moioli e l'atleta di skicross Jole Galli.

Trentatreenne di Sondalo, Martina Valcepina è una veterana della nazionale italiana di short track, con un palmarès che include la partecipazione a quattro edizioni dei Giochi Olimpici: Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. L'incidente di Tilburg non rappresenta il primo ostacolo significativo nella sua carriera: già nel dicembre 2023, durante un allenamento a Seul, aveva subito una precedente frattura a tibia e perone.

Il contesto azzurro e il percorso di Martina

La giornata dell'infortunio di Valcepina agli Europei è stata paradossalamente segnata anche da importanti successi per la squadra azzurra, che ha conquistato ben cinque medaglie. Tra queste, spiccano i due ori di Arianna Fontana (nei 1.500 metri, con Sighel terza) e della staffetta maschile, a cui si aggiungono l'argento di Spechenhauser e il bronzo di Nadalini nei 1000 metri. Tuttavia, la notizia del grave infortunio ha inevitabilmente oscurato la festa, lasciando un senso di amarezza nell'ambiente sportivo italiano.

Il percorso di recupero per Martina Valcepina si preannuncia lungo e complesso, ma la solidarietà ricevuta dal mondo sportivo e dai suoi fan rappresenta un fondamentale sostegno morale.

La sua esperienza e la sua determinazione rimangono un punto di riferimento per le giovani generazioni di pattinatori, mentre il movimento italiano dello short track guarda alle prossime sfide internazionali con l'auspicio di rivederla presto in pista.