Mattia Furlani si appresta a essere uno dei protagonisti più attesi ai prossimi Mondiali Indoor di atletica. Sulla pedana di Torun, in Polonia, l’atleta laziale, appena ventunenne, sarà chiamato a difendere il titolo iridato in sala conquistato dodici mesi fa a Nanchino, forte anche dello status di Campione del Mondo all’aperto. La gara di salto in lungo, in programma domenica 22 marzo, si preannuncia particolarmente combattuta, con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov pronto a insidiare Furlani dopo aver raggiunto l’ottima misura di 8.45 metri durante l’inverno.

Durante la conferenza stampa della vigilia, Furlani ha mostrato grande determinazione e una contagiosa simpatia. “Ho soltanto due piedi, altrimenti… Potrei fare anche l’alto, lo sprint. In futuro potrei provare per capire quanto in alto posso andare e quanto veloce posso correre. Ma ora è il momento di concentrarsi sul salto in lungo e di prevenire ogni possibile infortunio”, ha dichiarato l’azzurro. Ha poi aggiunto che è stimolante sentirsi definire ‘defending champion’ e che “l’obiettivo dell’anno, e dei prossimi anni, sarà difendere tutti i titoli già vinti”.

Il giovane campione si sente pronto ad affrontare un “cast fenomenale” che include atleti del calibro di Tentoglou e Saraboyukov. Furlani ha ricordato con fiducia: “Due anni fa su questa pedana ho centrato uno dei miei migliori risultati, l’8.37 del meeting di Torun.

Avevo sognato questi palcoscenici, siamo felici di quanto già raggiunto ma è soltanto una parte del viaggio”. Ha sottolineato l’importanza del percorso fatto “da quando ero piccolo, insieme a mia mamma-coach Khaty”, evidenziando come “è importante mettere tutti se stessi nei programmi di allenamento e diventare grandi sotto ogni aspetto”.

La sfida con Bozhidar Saraboyukov

La sfida con Bozhidar Saraboyukov si preannuncia come uno dei momenti clou della manifestazione. Il bulgaro, che ha già dimostrato il suo valore superando gli 8.45 metri in inverno, rappresenta uno degli avversari più temibili per Furlani. Il campione italiano, tuttavia, può contare su una costanza di rendimento che lo ha portato a primeggiare anche nelle competizioni più recenti.

Ne è prova il record italiano indoor stabilito al meeting di Metz, dove ha migliorato due volte il primato nazionale nel giro di pochi minuti. In quella gara, sia Furlani che Saraboyukov hanno raggiunto la misura di 8.39 metri, ma l’azzurro ha prevalso grazie a un secondo miglior salto superiore di un solo centimetro rispetto al rivale.

Il percorso di crescita e gli obiettivi futuri

Il percorso di crescita di Mattia Furlani è stato caratterizzato da una progressione costante, costruita “mattoncino dopo mattoncino”, come evidenziato dalle sue prestazioni nelle ultime stagioni. Due anni fa, proprio sulla pedana di Torun, Furlani aveva ottenuto uno dei suoi migliori risultati, con un salto da 8.37 metri.

La sua determinazione e il lavoro svolto insieme alla madre-allenatrice Khaty sono stati fondamentali per raggiungere questi importanti traguardi. Ora, l’obiettivo dichiarato è difendere tutti i titoli conquistati e continuare a migliorarsi, mantenendo alta la concentrazione e prevenendo ogni possibile infortunio, un aspetto cruciale per la sua carriera.