Nonostante la recente medaglia d’argento conquistata ai Mondiali Indoor di Torun, Mattia Furlani si conferma il numero uno al mondo nel salto in lungo. L’atleta italiano, ventunenne, ha mantenuto salda la vetta della classifica mondiale stilata da World Athletics, un sistema che valuta i migliori cinque risultati ottenuti dagli atleti in un periodo limitato, assegnando un peso specifico a ciascun evento in base alla sua importanza e al valore tecnico delle prestazioni.

Durante la rassegna iridata in Polonia, Furlani non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi prima a Nanchino.

Ha comunque ottenuto un eccellente secondo posto con la misura di 8,39 metri, venendo superato sulla pedana dall’inatteso portoghese Gerson Baldè, che si è aggiudicato la medaglia d’oro. Nonostante questa “beffa” agonistica, il ranking mondiale non ha subito variazioni significative, confermando Furlani come il migliore in assoluto nella disciplina del salto in lungo.

La leadership di Furlani nel ranking mondiale

Il ranking di World Athletics si basa su una media ponderata dei punteggi ottenuti nelle cinque migliori prestazioni recenti di ogni atleta. Mattia Furlani guida la graduatoria con un totale di 1.362 punti, un risultato che riflette una serie di prestazioni di altissimo livello. Tra queste spiccano i 1.483 punti per il trionfo ai Mondiali all’aperto di Tokyo, i 1.353 per il secondo posto alle finali della Diamond League 2025, i 1.343 per l’argento ai recenti Mondiali Indoor di Torun, i 1.329 per l’argento agli Europei 2024 e i 1.303 per la vittoria nella tappa di Ostrava del World Indoor Tour.

Alle sue spalle, la classifica vede atleti di calibro internazionale. Lo svizzero Simon Ehammer, attuale primatista mondiale di eptathlon, si posiziona con 1.314 punti. Segue il greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico di Parigi 2024, con 1.312 punti. Il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che detiene il miglior risultato stagionale con 8,45 metri e si è classificato terzo a Torun, ha accumulato 1.309 punti. Chiude la top five l’australiano Liam Adcock con 1.302 punti.

Prossimi impegni e obiettivi stagionali

Dopo aver consolidato la sua leadership mondiale, Mattia Furlani si concederà un breve periodo di riposo per poi tornare in gara nel mese di maggio. Il suo prossimo grande obiettivo è la preparazione per i Campionati Europei outdoor, che si terranno ad agosto nella città di Birmingham.

In questa importante competizione, l’azzurro cercherà di arricchire ulteriormente il suo già prestigioso palmarès internazionale.

Il percorso agonistico di Furlani è caratterizzato da una notevole costanza di rendimento ai massimi livelli e da una serie impressionante di risultati di rilievo. Questa traiettoria lo conferma come uno dei principali e più promettenti protagonisti della scena mondiale del salto in lungo. La sua capacità di mantenere la vetta del ranking, anche dopo una sconfitta di misura in una competizione di alto profilo, sottolinea la solidità e il valore intrinseco delle sue performance atletiche.