Max Biaggi ha espresso un entusiasmo palpabile per l'inizio del Mondiale MotoGP 2026, un avvio di stagione che ha visto l'Aprilia imporsi con un dominio incontrastato nelle prime due tappe. I circuiti di Buriram e Goiânia sono stati teatro di prestazioni eccezionali per la casa di Noale, che ora si trova saldamente al vertice della classifica generale. Un dato significativo emerge dal confronto con le altre scuderie: la prima Ducati in graduatoria è quella di Fabio Di Giannantonio, che occupa la terza posizione con 37 punti, mentre il campione in carica, Marc Márquez, si trova al quinto posto con 34 punti.

Aprilia protagonista assoluta nelle prime due gare

L'ex campione del mondo ha sottolineato l'eccezionalità di questa situazione, evidenziando come l'Aprilia abbia conquistato le prime due posizioni nel Mondiale, un evento mai accaduto prima. Questa performance senza precedenti alimenta le speranze di Biaggi per una stagione memorabile. "In classifica primo e secondo nel Mondiale, mai successo, dunque io spero che sia una grandissima stagione", ha dichiarato Biaggi, aggiungendo: "Domenica si corre in Texas, io sarò lì. Spero di vedere Bezzecchi e Martin veramente motivati per tutta la stagione perché l’Aprilia c’è e quest’anno si lotta fino alla fine per il titolo". Le sue parole riflettono una chiara aspettativa di vedere i piloti Aprilia, in particolare Marco Bezzecchi e Jorge Martin, mantenere alta la concentrazione e la determinazione per competere per il massimo alloro.

Analizzando le dinamiche in pista, Biaggi ha descritto una netta differenza di approccio tra le squadre. "Mi è sembrata una Ducati in difesa ed un’Aprilia dominante", ha affermato, rimarcando come la superiorità della RS-GP sia ormai una certezza. Se inizialmente la performance in Thailandia avrebbe potuto sembrare un episodio isolato, la successiva gara ha consolidato la convinzione che la moto di Noale sia ora in grado di vincere su qualsiasi tracciato. Un altro punto focale delle sue osservazioni riguarda Marc Márquez: "Non ho visto però Marc Marquez fare il Marc Marquez. Ho visto un Di Giannantonio in formissima e siamo contenti, perché comunque è un italiano, però non ho visto il solito Marc".

Questa affermazione suggerisce che il pluricampione spagnolo non abbia ancora mostrato il suo consueto livello di aggressività e performance, a differenza di un Di Giannantonio apparso in ottima forma.

Il successo iniziale dell'Aprilia è ulteriormente rafforzato dalle vittorie di Marco Bezzecchi. Il pilota ha infatti trionfato nelle prime due gare del Mondiale 2026, aggiudicandosi il Gran Premio di Thailandia e quello del Brasile. Questi risultati hanno permesso a Bezzecchi di prendere il comando della classifica piloti, confermando in modo tangibile l'analisi di Biaggi sulla superiorità dell'Aprilia in questa fase iniziale della stagione.

Attesa per il Gran Premio del Texas

In vista del prossimo appuntamento, il Gran Premio del Texas, l'attenzione si sposta su un circuito che storicamente ha visto Márquez brillare.

Nonostante ciò, Biaggi esprime una certa cautela riguardo alle aspettative. "Non so cosa aspettarmi, ma Austin ci dirà qualcosa perché comunque lui lì ha vinto tante volte ed è ancora più forte, ma non so quanta differenza potrà fare quest’anno. È tutto da vedere", ha commentato. La sua incertezza riflette la possibilità che le dinamiche di questa stagione possano essere diverse, nonostante il passato glorioso di Márquez su quel tracciato. Il prosieguo del campionato, con il ritorno in Europa, dovrebbe offrire un quadro più chiaro delle forze in campo, almeno fino all'introduzione dei primi aggiornamenti e delle nuove omologazioni aerodinamiche, che potrebbero ulteriormente rimescolare le carte.