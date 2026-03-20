Una nuova pagina nella storia del nuoto mondiale è stata scritta da Cameron McEvoy, che ha stabilito il nuovo record del mondo nei 50 metri stile libero. L'impresa è avvenuta durante il China Swimming Open a Shenzhen, dove l'australiano ha fermato il cronometro a 20.88 secondi. Questo tempo eccezionale migliora di tre centesimi il precedente primato di 20.91 secondi, detenuto dal brasiliano César Cielo e che resisteva dal 2009, un'epoca in cui erano ancora ammessi i costumi in poliuretano.

La gara, come spesso accade su questa distanza estremamente breve, si è decisa per una questione di centesimi.

Nonostante ciò, McEvoy, già campione olimpico a Parigi 2024, ha dimostrato una superiorità netta. Ha preceduto Jack Alexy, che ha conquistato il secondo posto con 21.57 secondi, e Kyle Chalmers, giunto terzo con 22.01 secondi. Il margine significativo di quasi sette decimi su Alexy e di oltre un secondo su Chalmers evidenzia la straordinaria e dominante prestazione dell'atleta australiano.

Un primato storico che resisteva da quasi due decenni

Il precedente record di César Cielo, stabilito il 18 dicembre 2009, era considerato uno dei più longevi e difficili da battere nella disciplina, anche a causa delle particolari condizioni in cui fu ottenuto, con l'utilizzo dei cosiddetti "costumi magici" in poliuretano.

McEvoy, all'età di trentuno anni, ha così superato una vera e propria barriera che sembrava insormontabile, migliorando notevolmente anche il suo personale di 21.06 secondi, registrato ai Mondiali di Fukuoka 2023.

Il risultato ottenuto da Cameron McEvoy è stato prontamente e ufficialmente confermato da World Aquatics, l'organo di governo mondiale del nuoto. La prestazione dell'australiano acquisisce un valore ancora maggiore se si considera che ha superato anche tempi controversi, come quello di Kristian Gkolomeev (20.89 secondi), ottenuto in condizioni non regolari. Dopo la conclusione della gara, lo stesso César Cielo ha voluto rendere omaggio al nuovo primatista mondiale, condividendo un messaggio su X che citava una frase ispiratrice: "Non si cambiano le cose combattendo la realtà esistente...".

Il valore storico del primato e le reazioni

La vittoria di McEvoy è stata accolta con grande entusiasmo e ammirazione da tutta la comunità internazionale del nuoto, che ha riconosciuto all'unanimità la portata storica di questa incredibile impresa. Il fatto che il record del mondo sia stato battuto in una finale di altissimo livello, con la presenza di avversari di calibro come Jack Alexy e Kyle Chalmers, conferma ulteriormente la qualità e la purezza della prestazione. Inoltre, la celebrazione pubblica da parte di César Cielo sottolinea il profondo rispetto reciproco tra i grandi campioni e l'importanza di questo risultato non solo per l'atleta, ma per l'intero movimento natatorio globale.

Il nuovo primato mondiale nei 50 metri stile libero non rappresenta soltanto un traguardo personale di straordinaria importanza per Cameron McEvoy, ma si configura anche come un chiaro segnale di evoluzione tecnica e atletica all'interno della disciplina.

Questo risultato arriva dopo anni di tentativi infruttuosi da parte dei migliori velocisti del mondo, consolidando la posizione di McEvoy nell'olimpo del nuoto e ispirando le future generazioni di atleti.