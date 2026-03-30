La nuotatrice toscana Anna Chiara Mascolo (classe 2001) ha concluso con successo il Meeting di Livorno, tappa cruciale per i Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Si è distinta nei 200 e 800 metri stile libero, con buoni riscontri cronometrici e una condizione fisica.

Mascolo ha condiviso le sue sensazioni: “Le sensazioni in acqua sono state molto buone ieri nell’800 e anche stamattina nel 200, mentre oggi pomeriggio c’è stato il 100 e diciamo che la velocità ancora manca un po’, ma adesso abbiamo tre settimane di specifico, quindi si spera di ritrovarla.

La preparazione sta andando bene. Nonostante la stanchezza mi sento bene, bella in presa, infatti le gare stanno venendo in linea con quello che mi aspettavo, quindi è un ottimo momento per la preparazione.”

Obiettivi e strategia per Riccione

Il Meeting di Livorno, unica gara prima degli Assoluti, è stato un test fondamentale per Mascolo. Ha dichiarato: “Questo meeting in generale era un test molto importante in vista degli Assoluti, anche perché è l’unica gara che faccio e farò prima di Riccione. Devo migliorare alcuni dettagli, un po’ la velocità, quindi fare più specifico, però la base l’abbiamo fatta e ce l’ho, quindi tratta di affinare adesso.”

Per Riccione, Mascolo punta su “200 e 400 stile libero.

Poi farò anche altre gare per contorno diciamo.” Il focus è sulle distanze medio-lunghe.

Il Meeting di Livorno: banco di prova

Svoltosi il 22 marzo 2026 e inserito nel calendario FIN, il Meeting di Livorno ha rappresentato un banco di prova per molti atleti, inclusa Anna Chiara Mascolo. L'evento ha permesso di valutare condizione fisica e tecnica in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile). Ha consentito di testare strategie, confrontarsi con i rivali e perfezionare i dettagli per il tricolore. Mascolo guarda con fiducia alle prossime settimane, consapevole degli aspetti da affinare e degli obiettivi.