Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha espresso grande entusiasmo per l'eccellente spedizione azzurra ai Mondiali indoor di Toruń, in Polonia. Il bilancio è stato definito storico: l'Italia ha conquistato tre medaglie d’oro – un risultato mai raggiunto nelle 41 edizioni della rassegna iridata, sia indoor che outdoor. A questo si aggiungono cinque podi complessivi, un record per l'evento indoor, che hanno posizionato la squadra al terzo posto nel medagliere e al quinto nella classifica a punti.

Un movimento in crescita e successi internazionali

Il record di medaglie d’oro è stato definito da Mei una “bellissima notizia”, che sottolinea il valore simbolico del primato momentaneo in classifica. “Essere stati per una serata in testa al medagliere è qualcosa di clamoroso: qui partecipano tutti i Paesi del mondo, l’atletica non è uno sport elitario. Una cosa è ‘giocare’ contro 7‑8 nazioni, una cosa contro 200”, ha dichiarato il presidente. Questi risultati sono visti come la naturale prosecuzione di un ciclo vincente inaugurato con i cinque ori olimpici di Tokyo 2020 e consolidato nelle successive Coppe Europa e rassegne iridate. Mei ha ribadito con forza: “Il movimento c’è, è in salute e continua a dimostrarlo”.

Le stelle azzurre e l'importanza delle infrastrutture

Mei ha elogiato le prestazioni individuali, citando Zaynab Dosso, che “si è scrollata di dosso tutte le paure e ha vissuto una grande stagione invernale”. Ha evidenziato la capacità di Nadia Battocletti di “muoversi anche nelle indoor, interpretando qualunque distanza nel modo giusto”, e il riscatto di Andy Diaz dai Mondiali di Tokyo. Non sono stati dimenticati coloro che hanno sfiorato il successo: “Per Larissa Iapichino è un argento di carattere, Mattia Furlani è stato esemplare dopo una notte insonne”. Il bilancio tecnico complessivo rimane ampiamente positivo, con “poche controprestazioni, 2‑3 al massimo”. Da qui, un appello strutturale: “E tutto questo nonostante la carenza di impiantistica nel nostro Paese: faccio appello a tutte le amministrazioni perché capiscano l’importanza di avere strutture al coperto per l’atletica”.

Obiettivo Mondiali in Italia e prospettive future

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con una sfida organizzativa ambiziosa: riportare i Mondiali di atletica leggera in Italia. Mei ha annunciato: “In questa settimana dialogheremo con il Governo per ospitare a Roma i Mondiali nel 2029 o nel 2031”. Ha enfatizzato che l'Italia si presenta “con un bel biglietto da visita, non solo Toruń ma anche le cinque stagioni passate”. Riportare l'evento nel Paese a 42 anni dai Mondiali di atletica leggera Roma 1987, e con l'attuale “squadra azzurra fenomenale”, significherebbe “promuovere l’atletica ai massimi livelli con effetti per 4‑5 generazioni di atleti italiani”. Il dossier di candidatura dovrà essere presentato alla World Athletics entro il 3 aprile, con la decisione finale attesa per settembre.

Nel frattempo, l'attenzione si sposta sulla stagione all'aperto e sui prossimi Campionati Europei di atletica leggera di Birmingham (10‑16 agosto). Mei ha concluso: “Cercheremo di portare in Gran Bretagna una squadra più larga possibile per difendere il record delle 24 medaglie di Roma. So bene quanto sia complesso. Ma il team, ne sono certo, sarà davvero competitivo”.

La candidatura italiana per i Mondiali

Già nell’ottobre 2025, il Consiglio Federale aveva confermato l’interesse per ospitare i Mondiali del 2029 o del 2031, sottolineando il dialogo istituzionale in corso e i potenziali benefici economici e promozionali per l’atletica italiana. In quell’occasione, il presidente Mei aveva già manifestato il forte impegno della FIDAL nel perseguire questa ambizione organizzativa.