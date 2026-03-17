Nelle ultime stagioni, il ciclismo professionistico ha visto la UAE Emirates emergere sempre più come la squadra dominane. Oltre a poter disporre di un budget considerevole che ha permesso di ingaggiare ciclisti di grande talento, la squadra emiratina ha introdotto approcci innovativi nel mondo dell'allenamento. In un'intervista rilasciata a Velò, Jeroen Swart, preparatore della UAE Team Emirates dal 2018, ha illustrato come il team abbia rivoluzionato le proprie strategie di allenamento ottenendo risultati sorprendenti.

'Nel ciclismo di qualche anno fa i corridori tendevano ad esagerare'

Secondo Swart, una delle principali modifiche apportate al suo arrivo è stata l'intensificazione del monitoraggio del carico di lavoro e la contestuale riduzione dello sforzo dei ciclisti. "All'epoca, i corridori tendevano a esagerare", ha dichiarato Swart. "Riducendo le ore di allenamento, le prestazioni sono migliorate notevolmente".

Questo approccio ha portato i corridori della UAE Emirates a limitare le proprie ore di allenamento alla metà rispetto ai colleghi che si allenano per 35 ore settimanali, svolgendo un'attività in media tra le 15 e le 20 ore settimanali. Jay Vine, corridore passato dall'Alpecin-Fenix alla UAE Team Emirates, ha confermato questa tendenza, affermando che il suo volume di allenamento è diminuito molto dopo l’approdo nella nuova squadra.

Una settimana standard per la maggior parte dei corridori della UAE prevede circa 20 ore di allenamento, un aspetto che sembra funzionare a loro favore nel competitivo circuito del WorldTour. Swart ha spiegato come molti ciclisti professionisti commettano l'errore di allenarsi troppo o di non recuperare sufficientemente.

La chiave del successo per il team emiratino risiede nell'allenamento nella "zona 2 alta". Questa zona, che corrisponde al 55-75% della potenza di soglia funzionale (FTP), permette ai corridori di migliorare la resistenza senza sovraccaricarsi. Invece di pedalare costantemente a una bassa intensità, gli atleti UAE puntano a lavorare nella parte alta della zona 2, raggiungendo valori di potenza che oscillano tra il 70 e il 75% dell'FTP.

Un metodo che, sebbene sfidante, restituisce risultati tangibili nelle performance.

'Due sessioni specifiche in palestra focalizzate sulla forza funzionale'

Uno dei motivi per cui i corridori della UAE passano meno ore in bici è anche l'importanza che viene data al lavoro in palestra. Un fattore che contribuisce al successo della UAE è infatti l'integrazione dell'allenamento di forza. Mentre tradizionalmente il ciclismo si concentrava principalmente sull'attività in bici, i corridori della UAE dedicano ora tre sessioni a settimana in palestra con esercizi specifici.

In particolare durante i mesi invernali, si svolgono due sessioni settimanali focalizzate sulla forza funzionale, un’ulteriore dimostrazione dell’innovatività nel programma di allenamento del team.

In sintesi, grazie all'approccio scientifico e innovativo di Jeroen Swart, la UAE Emirates ha dimostrato che meno può essere di più. Riducendo le ore di allenamento e adottando un metodo mirato e diversificato, la squadra ha raggiunto risultati straordinari, imponendosi come la realtà più forte del panorama del ciclismo mondiale.