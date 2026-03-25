Mercoledì 25 marzo si prospetta una giornata ricca di appuntamenti sportivi in tv e in streaming. Il programma include la conclusione della Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer e l'avvio dei Mondiali di pattinaggio artistico a Praga, affiancati da numerosi eventi di ciclismo, tennis, volley, pallanuoto e calcio a cinque.

Mattina: Sci Alpino e Qualificazioni

La mattinata si apre alle 09:30 con la prima manche del gigante femminile di Coppa del Mondo a Lillehammer, seguita alle 10:30 dalla prima manche dello slalom maschile. Entrambe le gare sono trasmesse su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Le qualificazioni di sci freestyle a Silvaplana non prevedono copertura televisiva.

Pattinaggio Artistico e Ciclismo

Alle 11:30, i Mondiali di pattinaggio artistico a Praga iniziano con lo short program femminile. La diretta è su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; RaiSportHD e Rai Play trasmettono dalle 14:30. Per il ciclismo, alle 11:40 la prima tappa della Settimana Coppi & Bartali con sintesi su RaiSportHD dalle 18:00. L'Olympia’s Tour non ha copertura diretta.

Pomeriggio: Dallo Sci al Calcio Giovanile

Il pomeriggio prosegue con le seconde manche delle gare di sci alpino a Lillehammer: il gigante femminile alle 12:30 e lo slalom maschile alle 13:30. La copertura è la stessa del mattino.

Il ciclismo vede la Brugge‑De Panne alle 13:00 (streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle 15:15) e la terza tappa del Giro di Catalogna alle 13:40 (streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN dalle 15:50). Alle 15:00, l'Italia Under 17 affronta il Portogallo per le qualificazioni agli Europei, in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

Serata Ricca di Sport: Tennis, Volley, Basket e Altro

La serata si anima con numerosi appuntamenti. Alle 17:00, l'Italia Under 19 gioca contro l'Ungheria per le qualificazioni agli Europei (streaming su Vivo Azzurro Tv). Dalle 18:00, il tennis offre i quarti di finale dei tornei Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, con diretta su Sky Sport Uno/Tennis e streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, Supertennis.tv.

Contemporaneamente, il volley propone un quarto di Champions League e la Coppa Italia di calcio a cinque.

Alle 18:45, la Champions League femminile di calcio (streaming su Disney+). A Praga, lo short program a coppie dei Mondiali di pattinaggio artistico è in streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Alle 20:00, Gara‑1 dei quarti playoff scudetto di basket femminile (streaming su Flima Tv).

Dalle 20:30, un'ampia offerta include competizioni di volley, basket, pallanuoto e calcio a cinque. Questi eventi sono visibili sulle principali piattaforme sportive e di streaming come Sky, Rai, Eurosport, DAZN e servizi dedicati. Infine, alle 21:00, la Champions League femminile di calcio (streaming su Disney+).

La giornata conferma la ricchezza dell'offerta sportiva, spaziando dagli eventi internazionali alle competizioni nazionali, disponibili su un'ampia varietà di piattaforme.