Jannik Sinner ha brillantemente conquistato l’accesso ai quarti di finale del Miami Open, superando un ostacolo più impegnativo del previsto: l’americano Alex Michelsen. L’azzurro, protagonista di una stagione finora eccezionale, ha dimostrato ancora una volta la sua grande solidità nei momenti cruciali, prevalendo in due set, con il secondo risolto al tie-break.

L’incontro con Michelsen si è rivelato particolarmente insidioso, soprattutto nella seconda frazione, quando il giovane statunitense si era portato in vantaggio per 5-2. Sinner, tuttavia, ha saputo reagire con determinazione e lucidità, affidandosi a un servizio di notevole efficacia.

In conferenza stampa, l’italiano ha dichiarato: "Il servizio mi ha aiutato parecchio contro l'arrembante Michelsen, soprattutto nei momenti importanti, anche nel tie-break". I 15 aces messi a segno hanno avuto un ruolo decisivo nell’economia del match, conclusosi con il punteggio di 7-5, 7-6.

La prossima sfida: Frances Tiafoe

Il percorso di Sinner al Miami Open prosegue con un altro test di alto livello: il suo prossimo avversario sarà Frances Tiafoe, numero 20 del ranking mondiale. Lo statunitense ha raggiunto i quarti di finale dopo aver superato il francese Terence Atmane in tre set, al termine di una partita complessa. La sfida tra Sinner e Tiafoe è attesa con grande interesse e avrà inizio alle ore 18.00 italiane.

I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti in carriera. L’unica vittoria di Tiafoe risale alla semifinale dell’Atp 500 di Vienna nel 2021, un match in cui Sinner, pur essendo in vantaggio per 6-3, 5-2, finì per cedere in tre set. L’azzurro ha ribadito l’importanza di mantenere alta la concentrazione nei frangenti chiave del gioco: "Cerco di servire molto bene nei momenti importanti e di imparare dai game precedenti, di capire cosa funziona meglio nelle situazioni decisive. Inoltre, sono uno a cui piace giocare i tie-break, oppure i momenti sul 4‑4 o 5‑5. Cerco quindi di alzare il livello proprio nelle fasi più importanti della partita, e questo oggi mi ha sicuramente aiutato".

Successi italiani anche nel doppio femminile

La giornata di tennis a Miami ha regalato ulteriori soddisfazioni all’Italia, grazie al raggiungimento della semifinale nel torneo di doppio femminile da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre, considerate le prime favorite del tabellone, hanno superato senza particolari difficoltà la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe. Il match si è concluso in due set, con il punteggio di 6-3, 7-1, in soli 66 minuti di gioco.

Al termine dell’incontro, Jasmine Paolini ha espresso la sua soddisfazione per la performance e per l’ottima intesa con la compagna: "Abbiamo giocato davvero bene oggi: tatticamente non ci sono stati problemi.

È bello giocare con una persona che conosci così bene e con la quale hai un buon rapporto. Stiamo molto bene insieme, anche fuori dal campo". Questo risultato conferma il momento positivo del tennis italiano, sia nel circuito maschile che in quello femminile, con Sinner pronto a proseguire la sua corsa verso il prestigioso Sunshine Double.