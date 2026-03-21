Jannik Sinner ha fatto il suo atteso ingresso in campo per affrontare Damir Dzumhur nel secondo turno dell’ATP Miami 2026. L’incontro, che segna il primo confronto diretto tra i due tennisti, ha preso il via con la fase di riscaldamento sul campo centrale, non prima delle 18:00 ora italiana. Questa sfida rappresenta un momento cruciale per l'italiano, che mira a proseguire la sua straordinaria serie di successi.

Sinner giunge a Miami con un palmarès recente di assoluto rilievo: è stato il primo tennista nella storia a conquistare due tornei Masters 1000 consecutivi, a Parigi e Indian Wells, senza cedere nemmeno un set.

Ora l'obiettivo è ancora più ambizioso: completare il prestigioso "sunshine double", un'impresa riuscita l'ultima volta a Novak Djokovic nel 2016. L’italiano, accreditato come testa di serie numero due del torneo, si conferma tra i principali candidati alla vittoria finale, forte di una forma fisica e mentale eccezionale.

Il percorso degli avversari e il contesto del torneo

L'avversario di Sinner, Damir Dzumhur, arriva a questo secondo turno dopo aver interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, superando Ignacio Buse nel match precedente. Questa vittoria ha permesso al tennista bosniaco di accedere alla sfida contro una delle stelle del circuito. L'incontro tra Sinner e Dzumhur è il secondo in programma sul campo centrale, seguendo la partita femminile tra Francesca Jones e Jessica Pegula.

Il torneo di Miami vede schierate tutte le principali teste di serie, con Carlos Alcaraz e Alexander Zverev tra i nomi di spicco insieme a Sinner. Tutti i giocatori designati come teste di serie hanno beneficiato di un bye, accedendo direttamente al secondo turno. Il tabellone principale ha registrato anche alcune assenze significative, tra cui quelle di Novak Djokovic e Holger Rune, entrambi ritirati a causa di infortuni, modificando così il panorama competitivo iniziale.

Giovani protagonisti e wild card

Il Miami Open 2026 si distingue anche per aver messo in luce nuovi talenti nel panorama tennistico. Tra questi, spicca Moïse Kouamé, che all'età di 17 anni e 13 giorni è diventato il giocatore più giovane a vincere un match nel tabellone principale di un Masters 1000 dai tempi di Rafael Nadal nel 2003.

Kouamé ha anche stabilito un record per il torneo di Miami, essendo il primo giocatore nato nel 2009 a ottenere una vittoria nel circuito ATP. Il torneo ha inoltre assegnato diverse wild card a promettenti atleti come Darwin Blanch e Martin Damm, mentre Zhang Zhizhen ha partecipato grazie al ranking protetto.

Questo appuntamento tennistico si conferma uno degli eventi più attesi della stagione, con Sinner determinato a consolidare il suo momento d'oro e a scrivere un'altra pagina importante della sua carriera. L'esordio contro Dzumhur rappresenta un primo banco di prova in un tabellone ricco di sfide e di giovani promesse pronte a emergere.