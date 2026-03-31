La Milan Ice Fiera Arena, una struttura temporanea da circa 4.000 posti, sarà operativa a partire da ottobre. L'impianto sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano a Rho, in prossimità dell'ingresso di Porta Sud. Il progetto è stato presentato nella sede di Fondazione Fiera Milano dal presidente Giovanni Bozzetti, affiancato da Andrea Gios della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), partner sportivo dell'iniziativa.

L'arena nasce con l'obiettivo di mantenere viva la passione per gli sport del ghiaccio, riaccesa dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Bozzetti ha dichiarato: “Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno riacceso la fiamma della passione per gli sport del ghiaccio e noi non vogliamo che si spenga. Per questo, Fondazione Fiera Milano ha deciso di trasformare l'entusiasmo olimpico in un'opera concreta e di valore, in collaborazione con istituzioni e stakeholder: questa è la vera medaglia d'oro delle Olimpiadi”.

Un impianto polifunzionale per sport e spettacolo

Con un investimento di cinque milioni di euro, interamente autofinanziato da Fondazione Fiera Milano, l'intervento permetterà la realizzazione di un impianto capace di ospitare competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling. Saranno inoltre previsti corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice.

La struttura sarà a disposizione degli atleti per le attività agonistiche, ospiterà corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi e sarà anche aperta al pubblico. Questo impianto temporaneo rimarrà operativo per circa tre anni, in attesa della costruzione di un palazzetto del ghiaccio definitivo, attualmente in fase di studio.

La Milan Ice Fiera Arena sarà realizzata come una tendostruttura con trama portante in acciaio zincato e doppio telo in PVC anticondensa. La superficie dell'area principale sarà di 5.130 metri quadrati, con una superficie coperta complessiva di 5.710 metri quadrati. L'impianto disporrà di un'area riscaldamento pre-gara, otto spogliatoi per gli atleti (ciascuno di 42 mq), oltre a un moderno sistema di trattamento aria e deumidificazione.

Bozzetti ha specificato che la realizzazione e l'utilizzo della struttura non incideranno in alcun modo sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche in programma nel quartiere.

Prospettive future e impatto sulla città

La seconda fase del progetto prevede la costruzione di un palazzetto del ghiaccio definitivo, la cui fattibilità tecnica ed economica è attualmente oggetto di studio e che potrebbe sorgere anche al di fuori del perimetro fieristico. L'iniziativa è accolta con favore sia dal mondo sportivo sia da quello politico, con l'obiettivo di restituire a Milano un impianto dedicato agli sport del ghiaccio e di favorire la nascita di una nuova squadra di hockey. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha evidenziato l'entusiasmo che si respira in città e la necessità di non perdere l'opportunità offerta dalle Olimpiadi.

Parallelamente, l'amministrazione comunale porta avanti l'intento di riqualificare il Pala Agorà, puntando a riaprirlo nel 2028 e destinarlo principalmente allo sport di base.

La prospettiva di un nuovo impianto rappresenta dunque un tassello importante per il futuro degli sport del ghiaccio a Milano, garantendo continuità e nuove opportunità per atleti, appassionati e giovani che si avvicinano a queste discipline.