Milano si prepara ad accogliere un nuovo palazzo del ghiaccio, la cui operatività è prevista a partire da ottobre. L'annuncio è stato dato da Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, che ha confermato la realizzazione della struttura all'interno dei padiglioni della Fiera di Rho e Pero. Bozzetti ha specificato che l'impianto sarà inizialmente temporaneo, con l'obiettivo di trasformarlo in una soluzione definitiva in un secondo momento. Questa importante novità è stata comunicata a margine di una presentazione di Fondazione Fiera all'Adi Museum.

La creazione di questo impianto risponde a una sentita esigenza della città, rimasta priva di una struttura adeguata per hockey, pattinaggio artistico e short track dopo la chiusura dell'Agorà in zona Primaticcio tre anni fa. Il progetto vede la collaborazione attiva con la Federazione Italiana Sport su Ghiaccio, e l'area prescelta all'interno del polo fieristico di Rho e Pero è già stata individuata. Ulteriori dettagli verranno resi noti subito dopo Pasqua.

L'eredità olimpica e il sostegno istituzionale

La decisione di Fondazione Fiera giunge in un periodo di crescente pressione per dotare Milano di un impianto sportivo su ghiaccio, accentuata dall'ospitalità delle gare di pattinaggio delle Olimpiadi di Milano Cortina proprio nei padiglioni di Rho.

La necessità di un'eredità tangibile dei Giochi era stata sollevata anche da atleti di spicco, come Marco Fabbri, medaglia di bronzo nel pattinaggio di figura a squadre, che aveva espresso il proprio rammarico per la mancanza di strutture permanenti post-Olimpiadi.

L'iniziativa ha ricevuto il pieno appoggio delle istituzioni locali. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha sottolineato l'importanza di agire prontamente: «Adesso c'è entusiasmo, quindi se aspettiamo di costruire un impianto nuovo perdiamo il treno. Per questo in Fiera ci sarà questo impianto temporaneo, così come è già stato per le Olimpiadi. Poi si capirà dove fare il nuovo palazzetto». Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito l'impegno congiunto: «Tutti dal punto di vista politico e sportivo siamo convinti di volere ridare a Milano un impianto del ghiaccio, i cui sport sono stati apprezzati e ci hanno dato soddisfazioni ai Giochi».

Dalla soluzione temporanea all'impianto definitivo

Il progetto si articola in due fasi distinte. La prima prevede l'attivazione dell'impianto temporaneo a partire da ottobre nel quartiere fieristico di Rho, che sarà in grado di ospitare le principali discipline su ghiaccio. Successivamente, al termine dei Giochi, questa struttura provvisoria verrà smontata per fare spazio alla seconda fase: la costruzione di un vero e proprio palazzetto del ghiaccio, la cui realizzazione è stimata nell'arco di due o tre anni. L'obiettivo primario è assicurare alla città uno spazio stabile, moderno e funzionale per tutte le attività legate agli sport invernali, rispondendo alle esigenze di atleti e appassionati.

Questa sinergia tra Fondazione Fiera, le istituzioni locali e la Federazione Italiana Sport su Ghiaccio rappresenta un passo cruciale per il rilancio degli sport invernali a Milano e per concretizzare un'eredità duratura delle Olimpiadi. Le informazioni più dettagliate sull'ubicazione precisa e sulle tempistiche esecutive verranno comunicate nelle prossime settimane, subito dopo Pasqua, come già anticipato dal presidente Bozzetti.