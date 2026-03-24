Milano ha ufficialmente avviato l'iter amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro. Questa iniziativa segue la recente vendita del Meazza e delle zone circostanti da parte del Comune alle società calcistiche Inter e Milan. L'obiettivo primario è consentire l'inizio dei lavori nella seconda parte del 2027, un traguardo fondamentale per il futuro sportivo e urbanistico della città.

Il Percorso Amministrativo e i Dettagli del Progetto

Il Comune di Milano ha pubblicato la determina che dà il via al procedimento di valutazione ambientale strategica, un passaggio cruciale legato alla proposta di piano attuativo.

Questo percorso amministrativo culminerà con l'adozione del piano e la successiva approvazione dello "stralcio funzionale 1". Tale stralcio prevede interventi significativi: lo spostamento del Tunnel Patroclo, un'opera pubblica la cui realizzazione è stata affidata al privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la costruzione del nuovo impianto sportivo e la parziale demolizione dell'attuale stadio Meazza.

La riqualificazione complessiva dell'area di San Siro non si limiterà alla sola costruzione del nuovo stadio. Il progetto include anche la rifunzionalizzazione della parte dell'attuale stadio che verrà conservata, lo sviluppo di funzioni private di carattere terziario e commerciale, e la creazione di nuove aree verdi.

Di queste, ben ottantamila metri quadrati saranno ceduti al Comune, contribuendo a migliorare la vivibilità e l'offerta di spazi pubblici nella zona.

Accordi Istituzionali per l'Avvio dei Lavori

Nelle prossime settimane, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la società Stadio San Siro Spa firmeranno un accordo strategico. Questo patto è essenziale per completare l'iter approvativo in tempi utili, garantendo così l'avvio dei lavori nella seconda parte del 2027, come stabilito dagli obiettivi prefissati.

Caratteristiche del Nuovo Impianto e Riqualificazione

Il progetto elaborato per il nuovo stadio prevede un impianto moderno con una capienza di circa 71.500 posti. Saranno realizzati parcheggi sotterranei e ampie aree verdi, migliorando l'accessibilità e l'impatto ambientale.

L'ingresso all'impianto avverrà attraverso un "podio" coperto, una soluzione innovativa che sostituirà i tradizionali tornelli e cancelli, garantendo un flusso più agevole e sicuro per gli spettatori. L'investimento stimato per l'intera opera si attesta tra uno e uno virgola cinque miliardi di euro, con una previsione di inizio lavori nel 2027 e una conclusione tra il 2030 e il 2031.

Il nuovo impianto sorgerà nell'area attualmente destinata ai parcheggi del Meazza. L'attuale stadio, simbolo di Milano, sarà oggetto di una parziale demolizione e di una successiva rifunzionalizzazione. Le parti conservate saranno destinate a ospitare funzioni museali, commerciali e ricreative, trasformando l'intera area in un polo multifunzionale e attrattivo per la città.