Giovedì 12 marzo, nell'ambito delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, le atlete italiane Chiara Mazzel e Martina Vozza saranno protagoniste nella gara di gigante femminile categoria VI. La competizione si articolerà in due manche: la prima avrà inizio alle ore 9:00, mentre la seconda è fissata per le 12:30.

Il programma della giornata

La sesta giornata delle Paralimpiadi vedrà protagonista lo sci alpino, con l'assegnazione di tre titoli nel gigante femminile per le classi VI, standing e sitting. L'Italia confida nelle prestazioni di Chiara Mazzel e Martina Vozza nella categoria VI, pronte a competere sia nella prova mattutina che in quella di mezzogiorno.

Programma e copertura televisiva

La prima manche del gigante femminile VI è in programma alle 9:00, seguita dalla seconda manche alle 12:30. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta televisiva su Rai 2 HD (dalle 8:45 alle 13:00) e su Rai Sport HD (con finestre dalle 12:55 alle 16:30 e dalle 18:15 alle 21:05). La diretta streaming sarà inoltre disponibile sulla piattaforma Rai Play. OA Sport garantirà una copertura testuale completa dell'evento.

Le atlete italiane in gara

Chiara Mazzel e Martina Vozza, accompagnate dalle rispettive guide, rappresentano una delle speranze italiane nello sci alpino paralimpico. Entrambe le atlete sono pronte a esprimere il loro massimo potenziale nella gara di gigante femminile VI, dimostrando determinazione e talento sulla neve.