Il 15 marzo 2026 ha segnato la giornata conclusiva delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. OA Sport ha seguito l'evento con un liveblog integrale, mettendo in risalto lo straordinario risultato dell'Italia: un oro conquistato da Giacomo Bertagnolli, che ha proiettato la nazionale al quarto posto nel medagliere. Un'altra prestazione di rilievo è arrivata da Giuseppe Romele nello sci di fondo, che ha sfiorato il podio.

La giornata in diretta

Alle ore 13:48, l'Italia ha raggiunto il terzo posto nel medagliere grazie al secondo oro della spedizione di Giacomo Bertagnolli.

L'atleta aveva precedentemente trionfato nello sci alpino, in una gara raccontata con cronaca dettagliata e grande emozione nel corso del liveblog. Poco dopo, alle 13:51, si è conclusa la finale per il bronzo nel para ice hockey, con la vittoria della Cina sulla Repubblica Ceca per 3-2. La mattinata era iniziata con la gara di sci di fondo (20 km maschile categoria Sitting), iniziata tra le 9:09 e le 9:17, che ha visto protagonisti gli azzurri Giuseppe Spatola, Michele Biglione e, in particolare, Giuseppe Romele. Quest'ultimo ha mostrato tempi notevoli, entrando in zona medaglie con un crono di 32:50.9 ai 12,0 km.

Protagonisti e contesto

Il resoconto minuto per minuto della giornata conclusiva dei Giochi è stato curato da Roberto Santangelo e pubblicato il 15 marzo 2026.

L'oro di Bertagnolli ha rappresentato un momento chiave per le ambizioni italiane, mentre la performance di Romele nello sci di fondo ha confermato la competitività azzurra anche in questa disciplina.

La gara di sci di fondo

Giuseppe Romele ha sfiorato il podio nella 10 chilometri in tecnica classica categoria Sitting, classificandosi al quarto posto a soli tre secondi dal bronzo conquistato dal cinese Peng Zheng. Romele ha commentato l'esito della gara: “Oggi è stata una gara davvero molto intensa perché ho messo in gioco tutto quello che avevo, forse anche di più. Sono tre secondi che pesano parecchio, ma sono felice di aver fatto una bella gara e più di così non potevo fare.”