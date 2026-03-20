L'ottava edizione della Milano-Sanremo femminile si prepara a infiammare il panorama ciclistico, con un percorso confermato che partirà da Genova per concludersi nel cuore di Sanremo. L'attenzione è tutta puntata su Elisa Longo Borghini, che ambisce a lasciare il segno e a sorprendere la campionessa in carica, Lorena Wiebes. La strategia è chiara: “bisogna staccare Lorena Wiebes” prima dei momenti decisivi della corsa.

Il Percorso: Dettagli e Sfide Chiave

Il tracciato della Milano-Sanremo femminile ricalca fedelmente quello dell'anno precedente, presentando una prima parte prevalentemente pianeggiante.

Le vere sfide si concentrano negli ultimi cinquanta chilometri, dove si susseguono cinque salite che possono fare la differenza. Le prime tre asperità sono il Capo Mele (1,8 km al 4,5 % con punte massime al 7 %), il Capo Cervo (1,7 km al 3,1 %) e il Capo Berta (2 km al 6,1 % con punte al 9 %).

Il gran finale è identico a quello della gara maschile, con le iconiche salite della Cipressa (5,6 km al 4,1 %) e del Poggio di Sanremo (3,7 km al 3,7 % con punte all’8 % nel finale). Dal culmine del Poggio, mancano circa cinque chilometri al traguardo: tre di questi in discesa tecnica e gli ultimi due completamente pianeggianti, ideali per una volata.

Le Favorite e le Strategie in Gara

La vincitrice uscente, Lorena Wiebes, si presenta ai nastri di partenza come la grande favorita anche per questa edizione.

L'obiettivo primario per le sue avversarie sarà tentare di staccare la campionessa neerlandese della SD Worx – Protime prima del Poggio, poiché la sua potenza in volata la rende quasi imbattibile in un arrivo a ranghi compatti.

L'Italia ripone le sue speranze in Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana possiede le caratteristiche ideali per anticipare la volata e tentare un attacco in solitaria proprio sul Poggio. Tra le atlete da tenere d'occhio figurano anche la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e la sempre temibile veterana Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), che lo scorso anno ha conquistato il secondo posto.

Il Precedente del 2025: Tattica e Volata

L'edizione precedente ha offerto un chiaro esempio delle dinamiche di gara.

Nel 2025, Lorena Wiebes si impose in volata su Marianne Vos. In quell'occasione, Elisa Longo Borghini aveva provato un attacco nel finale, ma fu ripresa a pochi metri dal traguardo grazie al lavoro decisivo della compagna di squadra Lotte Kopecky. Questo episodio sottolinea l'importanza delle tattiche di squadra e conferma Wiebes come la principale contendente anche per l'edizione 2026.