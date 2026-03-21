È partita questa mattina, sabato 21 marzo, la Milano-Sanremo femminile 2026. La corsa, avviatasi alle ore 10.30 da Genova, vede le prime fuggitive dirigersi verso l'impegnativo Capo Mele. Il percorso, lungo 156 chilometri, ricalca fedelmente quello dell'edizione precedente, mantenendo inalterate le sue caratteristiche fino all'arrivo in via Roma a Sanremo. La diretta testuale segue ogni fase di questa competizione.

Il percorso della Classicissima femminile

Il tracciato della Classicissima femminile si conferma identico a quello del 2025, proponendo un itinerario che mette alla prova le atlete con diverse asperità.

Fin dalle prime battute, le cicliste affrontano le salite costiere. Tra le prime sfide si annoverano il Capo Mele, un tratto di 1,8 km con una pendenza media del 4,5% e punte massime del 7%, seguito dal Capo Cervo, lungo 1,7 km con una pendenza del 3,1%. La terza asperità è il Capo Berta, che si estende per 2 km con una pendenza del 6,1% e picchi del 9%. Queste ascese sono cruciali per selezionare il gruppo e preparare il terreno per le fasi conclusive della gara. Il finale include anche le celebri e decisive ascese della Cipressa e del Poggio, punti chiave dove spesso si decidono le sorti della corsa, prima del traguardo finale a Sanremo.

Le speranze azzurre con Elisa Balsamo

In un contesto di grande attesa, l'Italia ripone le sue maggiori speranze su Elisa Balsamo.

L'atleta è considerata la carta più competitiva in chiave azzurra per questa edizione della Milano-Sanremo femminile 2026. La sua strategia e performance saranno cruciali nelle dinamiche di gara, specialmente nelle fasi decisive che porteranno le atlete verso il traguardo di Sanremo, dove ogni dettaglio può fare la differenza.