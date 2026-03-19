Manca sempre meno alla Milano-Sanremo femminile 2026, una delle gare più attese del calendario ciclistico internazionale. L'evento si terrà sabato 21 marzo, con la partenza fissata per le ore 10:30. Giunta alla sua seconda edizione consecutiva dopo il ripristino nel 2025, la corsa conferma il percorso che ha già entusiasmato gli appassionati lo scorso anno. Il via sarà dato da Genova, mentre l'arrivo è previsto nel cuore di Sanremo, sulla storica Via Roma.

Il tracciato si estende per un totale di 156 chilometri, ai quali si aggiungono 800 metri di trasferimento iniziale.

La prima parte della competizione si caratterizza per un profilo prevalentemente pianeggiante, ma il finale della gara promette grande spettacolo e selezione. Negli ultimi cinquanta chilometri, infatti, le atlete dovranno affrontare ben cinque salite. Le prime tre asperità che metteranno alla prova le gambe delle cicliste saranno il Capo Mele (1,8 km con una pendenza media del 4,5% e punte massime del 7%), il Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e, infine, il Capo Berta (2 km al 6,1%, con tratti che raggiungono il 9%).

Le salite decisive: Cipressa e Poggio di Sanremo

Il momento cruciale della corsa si concentrerà sulla celebre accoppiata formata dalla Cipressa e dal Poggio di Sanremo. La Cipressa presenta una lunghezza di 5,6 chilometri con una pendenza media del 4,1%.

Subito dopo, il Poggio di Sanremo, posizionato a circa nove chilometri dall'arrivo, si sviluppa per 3,7 chilometri con una pendenza media del 3,7%, toccando punte dell'8% nel suo tratto finale. Dopo aver scollinato, le atlete affronteranno una discesa tecnica e impegnativa, seguita dagli ultimi cinque chilometri del percorso: tre in discesa e due completamente pianeggianti, che condurranno le cicliste verso il rettilineo conclusivo di Via Roma.

Il percorso, che ricalca fedelmente quello della gara maschile nella sua fase finale, offre diverse opportunità tattiche. Non è affatto escluso che un gruppetto ristretto di atlete possa giocarsi la vittoria in volata sull'iconico traguardo. Tuttavia, data la notevole selettività delle ultime salite, anche un arrivo in solitaria rimane uno scenario del tutto possibile e atteso dagli addetti ai lavori.

Le atlete protagoniste e le aspettative per la gara

Tra le principali favorite per la vittoria finale spicca il nome di Lorena Wiebes, che si presenta al via come campionessa in carica e vincitrice dell'edizione 2025, determinata a difendere il suo titolo. In lizza per un piazzamento di prestigio o per la vittoria assoluta ci saranno anche atlete del calibro di Marianne Vos, seconda classificata lo scorso anno, Noemi Ruegg, Demi Vollering, la nostra Elisa Balsamo, Puck Pieterse e Kim Le Court Pienaar. La presenza di un parterre così ricco di talenti promette una gara estremamente combattuta e incerta fino all'ultimo metro.

Le analisi tecniche suggeriscono che la discesa dal Poggio rappresenterà un frangente chiave della corsa, con le sue curve e i tornanti che potrebbero favorire attacchi decisivi e tentativi di allungo.

Gli ultimi due chilometri, caratterizzati da un lungo rettilineo, offriranno invece il terreno ideale per chi vorrà tentare uno sprint potente o un'azione da finisseur. La Milano-Sanremo femminile 2026 si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari della stagione ciclistica, pronta a regalare emozioni e incertezza fino al taglio del traguardo.