La Milano-Sanremo femminile 2026 è nel vivo, con Lieke Nooijen che ha tentato un significativo allungo sulla salita della Cipressa. L'atleta olandese si trova attualmente in testa alla corsa, ma il suo vantaggio sul gruppo principale si è ridotto a soli quindici secondi. La tensione è palpabile, poiché mancano ormai pochi chilometri all'inizio del Poggio, il tratto più atteso e decisivo di questa classica ligure. La situazione rimane estremamente fluida, con il gruppo delle favorite che si sta organizzando per ricucire il distacco e preparare il finale.

Nel gruppo inseguitore, la presenza delle principali velociste è massiccia. Tra queste spicca Lorena Wiebes, vincitrice dell'edizione precedente e pronta a giocarsi le sue carte nel momento cruciale. Un rientro importante è quello di Chiara Consonni, che, dopo essere rimasta attardata sulla Cipressa, è riuscita a ricongiungersi al gruppo e a rientrare nella lotta per le posizioni di vertice. La gara si conferma aperta e combattuta, con le squadre delle favorite impegnate a un controllo serrato per preparare l'eventuale volata finale.

Dinamiche di gara e atlete in evidenza

La corsa, che ha preso il via da Genova e si estende per 156 chilometri, ha già offerto diversi momenti salienti. Oltre all'attacco di Nooijen, si è notato il lavoro incessante delle squadre più organizzate.

Il team Lidl-Trek si è dimostrato particolarmente attivo nell'inseguimento, con Blanka Vas che ha dettato un ritmo elevato nel peloton. Non sono mancati, purtroppo, episodi sfortunati: una caduta ha coinvolto dieci atlete, tra cui nomi importanti come Kasia Niewiadoma e Kim Le Court Pienaar. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi tali da condizionare le posizioni di testa della corsa.

Tra le atlete più attese e in posizione di spicco nel gruppo inseguitore figurano anche Lotte Kopecky e Puck Pieterse, entrambe pronte a inserirsi nella lotta per la vittoria. La classifica interna degli sprinter, un indicatore importante per le volate, vede attualmente Lorena Wiebes al comando, seguita da Chiara Consonni ed Elisa Balsamo.

Quest'ultima, punta di diamante della nazionale italiana, è considerata una delle favorite per il successo finale.

Il percorso e le fasi cruciali della classica

Il tracciato della Milano-Sanremo femminile ricalca fedelmente le difficoltà della sua controparte maschile, proponendo un percorso selettivo. Le salite di Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, la Cipressa e il Poggio di Sanremo sono i punti chiave che scandiscono la selezione tra le atlete. La gara ha mantenuto un ritmo elevato fin dalle prime fasi, come testimonia la velocità media registrata, che supera i 41 chilometri orari. Partita alle 10:40, la corsa si sta avvicinando al traguardo dopo oltre tre ore e mezza di competizione.

La partecipazione di numerose squadre WorldTour e la presenza di atlete di calibro internazionale confermano il prestigio crescente di questa manifestazione, giunta alla sua ottava edizione.

In attesa dell'epilogo sul suggestivo traguardo di Sanremo, la corsa rimane aperta a molteplici scenari. Le velociste sono pronte a cogliere ogni opportunità per la volata, mentre le squadre continuano a monitorare e a neutralizzare ogni tentativo di fuga, rendendo il finale imprevedibile.