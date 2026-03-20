Sabato 21 marzo il ciclismo apre il sipario sulle classiche monumento della primavera con la Milano - Sanremo. La Classicissima scatta da Pavia alle 10 di mattina per poi immettersi sul percorso storico dopo una manciata di chilometri e affrontare il Passo del Turchino, l'approdo in Riviera, i Capi e la caldissima fase finale con Cipressa e Poggio. Alla vigilia della corsa, la starting list è stata completa. Le previsioni della vigilia preannunciano una nuova sfida stellare tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel, con una manciata di outsider d'eccezione che possono inserirsi nella contesa.

La sfida stellare Pogacar - VDP

Il copione tattico di questa Milano Sanremo appare abbastanza scontato. Tadej Pogacar è chiamato a fare corsa dura per mettere alle corde Mathieu Van der Poel e in questo contesto il punto chiave appare la Cipressa. Tutti attendono l'azione della UAE con Del Toro e Christen per spianare la strada all'affondo del campione del mondo, che cercherà di scrollarsi tutti di ruota e involarsi verso la vittoria. Se non dovesse riuscirci, il Poggio è l'altra occasione per provare a staccare tutti. L'impresa è però molto più complicata che nelle altre corse in cui Pogacar ha recitato questo copione.

Mathieu Van der Poel ha dimostrato una condizione super nelle prime uscite stagionali, e servirà qualcosa di speciale per staccarlo sulle morbide salite della Milano - Sanremo. VDP è da considerare il netto favorito in caso di arrivo a due in volata, ma potrebbe avere anche il colpo decisivo da piazzare sul Poggio.

Ganna speranza del ciclismo italiano

I corridori che possono provare a seguire i due fenomeno in salita non sono molti. Filippo Ganna e Tom Pidcock appaiono come gli outsider più credibili in tal senso, ma attenzione anche a Romaine Gregoire. In caso di soluzione con una volata più folta, tra i nomi da seguire sono quelli di Jasper Philipsen, Tobias Lund Andresen e Paul Magnier. Da non dimenticare poi un uomo di classe come Wout van Aert.

Infine, c'è curiosità per vedere all'opera Giulio Pellizzari e Primoz Roglic, che la RedBull ha deciso di schierare all'ultimo momento in questa Milano - Sanremo.

Tra i cambi dell'ultima ora sono da registrare anche i forfait di Vincenzo Albanese, Kaden Groves e Matthew Brennan.