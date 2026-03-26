Milano ha ospitato la quinta edizione de “Lo Spettacolo della Salute”, format ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi. L'evento ha richiamato oltre millequattrocento partecipanti al Teatro Nazionale, consolidando la città come punto di riferimento per la cultura del benessere.

Scienza, Testimonianze e Prevenzione

Il progetto, con oltre cinquemila partecipazioni tra Veneto e Lombardia, ha affrontato quattro temi chiave: alimentazione sana, esercizio fisico, prevenzione e longevità. Giorgio Leo, presidente di Show Care e CEO di Show Club, ha sottolineato l'obiettivo di rendere la prevenzione accessibile, concreta e condivisa, rispondendo al crescente bisogno di cultura del benessere.

Sul palco si sono alternati professionisti ed esperti: Luca Mazzucchelli (psicologo), Sara Gandini (epidemiologa IEO), Leni Marseglia (psicosessuologa), Igor Cassina (oro olimpico) e Maurizio Dallocchio (Università Bocconi). Cassina ha evidenziato come un sogno richieda una visione chiara e la capacità di affrontare sfide che portano fuori dalla zona di comfort. L'evento è stato inaugurato dall'assessore Lamberto Nicolé.

Giovani e Impegno Benefico

Tra le novità 2026, l'Educational World: sessione gratuita per studenti delle scuole medie e superiori. Focus su alimentazione, movimento, benessere digitale e motivazione. Esperti come Martina Caironi, Valentina Pano, Federico Leardi e Marcello Accanto hanno fornito strumenti pratici per corretti stili di vita.

L'iniziativa ha avuto una finalità benefica: il ricavato dei biglietti è stato devoluto a Show Care, organizzazione che offre programmi gratuiti di esercizio fisico per pazienti oncologici. I fondi raccolti contribuiranno allo sviluppo di nuovi centri tra Treviso e Milano.

Lombardia: Capitale del Benessere

Milano e la Lombardia si affermano come territori con una forte cultura del benessere fisico. Il Sport Plan 2024 di Regione Lombardia evidenzia un'ampia pratica sportiva: oltre il quarantatré per cento dei residenti pratica attività, con più di tre milioni di praticanti continuativi e una rete di oltre tredicimila impianti sportivi. Migliaia di imprese del fitness e del wellness supportano questo ecosistema, consolidando la regione come capitale del benessere.