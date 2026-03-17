Nella settimana che porta verso la Milano - Sanremo, prima classica monumento della stagione, il calendario del ciclismo professionistico propone anche la Milano- Torino, la più antica tra le corse ancora che si disputano ancora. Nata nel 1876, la Milano - Torino festeggia i suoi 150 anni di storia con un'edizione che propone l'arrivo sul Colle di Superga, affrontato nel finale con una doppia scalata.

174 km, da Rho a Torino (Superga). Si decide tutto lassù, sulla Superga. Ecco la Milano Torino @CA_Ita 2026!

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174 km, from Rho to Torino (Superga). It’s decided up there, on Superga. Here’s the 2026 Milano Torino @CA_Ita!#MilanoTorino pic.twitter.com/XkYU9QMmD6 — Milano-Torino (@MiTo1876) March 2, 2026

Doppia scalata a Superga, attesi Roglic e Pellizzari

Mercoledì 18 marzo, la Milano - Torino scatterà da Rho con una prima parte di percorso completamente pianeggiante che conduce verso il capoluogo piemontese.

Qui il contesto cambia completamente, chiamando alla ribalta i grandi scalatori. In questo finale di corsa si affronta per due volte la salita al Colle di Superga, circa cinque chilometri di scalata al 9% di pendenza media.

La starting list è di altissimo livello, soprattutto per una corsa che nonostante la sua storia non fa parte del calendario del ciclismo World Tour. Le squadre WT al via sono ben 9, con tanti campioni. All'ultimo momento si è aggiunta anche la presenza di Primoz Roglic, che non aveva in programma questa corsa. Il campione sloveno guiderà la RedBull insieme a Giulio Pellizzari, uscito con tante conferme dalla Tirreno Adriatico e particolarmente adatto a questo percorso.

Lunga diretta tv e streaming

Assente il campione uscente Del Toro, la UAE punterà su Jan Christen. Molto atteso è Tom Pidcock, che ha scelto un programma di corse particolare per questa fase della stagione, senza nè Tirreno nè Parigi Nizza. Attenzione poi a Derek Gee per la Lidl Trek, a Michael Storer per la Tudor, a Tobias Halland Johannessen per la Uno X, e alla XDS Astana che può puntare su Lorenzo Fortunato e Diego Ulissi. Da segnalare anche il ritorno di Cian Uijtdebroeks, uno dei grandi talenti della nuova generazione del ciclismo. Passato alla Movistar, il belga ha fatto solo un'apparizione alla Volta Valenciana di inizio febbraio.

Ritiratosi per una caduta, Uijtdebroeks riprende a correre proprio alla Milano - Torino.

La Milano - Torino sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai che da Eurosport a partire dalle 14.20, sia in tv che sulle piattaforme di streaming Rai Play, Discovery plus e HBO Max.