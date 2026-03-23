La notte NBA ha offerto emozioni intense e risultati significativi, con Nikola Jokic ancora una volta protagonista assoluto e i Minnesota Timberwolves capaci di un'impresa storica. Il centro serbo ha guidato i Denver Nuggets a una convincente vittoria, mentre i Wolves hanno espugnato il difficile campo dei Boston Celtics, mettendo fine a una lunga serie negativa.

Jokic ha dominato la scena contro i Portland Trail Blazers, mettendo a segno una prestazione eccezionale da 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. Questa ennesima dimostrazione di strapotere ha portato il “Joker” alla sua ventottesima tripla doppia stagionale e alla centonovantaduesima in carriera, numeri che sottolineano il suo impatto devastante.

I Nuggets hanno così trionfato con il punteggio finale di 128‑112, consolidando la loro posizione.

Parallelamente, i Minnesota Timberwolves hanno firmato il “colpaccio” della serata, sconfiggendo i Boston Celtics al TD Garden per 102‑92. Un risultato inaspettato che ha interrotto una serie di diciotto sconfitte consecutive in trasferta contro la franchigia del Massachusetts, risalente addirittura al 2005. L'artefice principale di questa vittoria è stato Bones Hyland, autore di 23 punti cruciali, tutti realizzati uscendo dalla panchina. Per i Celtics, non sono bastati i 29 punti di Jaylen Brown, né i 16 punti di Jayson Tatum, quest'ultimo entrato in partita solo nella seconda metà di gara.

La storica impresa dei Timberwolves a Boston

La vittoria dei Timberwolves a Boston assume un valore particolare, quasi simbolico. “Avevo cinque anni, è una follia”, ha dichiarato Bones Hyland, esprimendo lo stupore per la durata della “maledizione” che affliggeva la sua squadra al TD Garden. I Celtics, che arrivavano da quattro successi consecutivi e con l'unica assenza di Nikola Vucevic, hanno visto sfumare un vantaggio iniziale di quindici punti. Dopo essere andati al riposo sotto di tre lunghezze (44-47), i padroni di casa hanno avuto un'ottima reazione nel terzo quarto, mettendo a segno i primi undici punti e portandosi in vantaggio.

Tuttavia, l'ultimo quarto si è rivelato fatale per i Celtics, che hanno segnato solamente quindici punti, subendo un parziale decisivo da parte di Minnesota.

Nonostante l'assenza della loro stella, Anthony Edwards, ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio, i Timberwolves hanno trovato in Naz Reid un inatteso protagonista. Reid ha realizzato otto punti consecutivi in un momento chiave, indirizzando la partita verso la vittoria ospite. La sconfitta ha un peso anche per la classifica dei Celtics, che vedono ridursi il loro vantaggio sui New York Knicks nella corsa al secondo posto della Eastern Conference, una posizione fondamentale per il fattore campo nei prossimi playoff.

Le altre sfide e gli equilibri playoff

La notte NBA ha regalato anche altri risultati importanti: i Sacramento Kings hanno superato i Brooklyn Nets per 126‑122, i New York Knicks hanno dominato i Washington Wizards con un netto 145‑113, e i Phoenix Suns hanno avuto la meglio sui Toronto Raptors per 120‑98.

Questi esiti contribuiscono a definire un quadro sempre più avvincente in vista della fase finale della stagione regolare.

Per i Timberwolves, questa vittoria è cruciale nella lotta per la quarta piazza della Western Conference, un obiettivo che potrebbe garantire un vantaggio significativo nei playoff. I prossimi impegni saranno decisivi: i Celtics affronteranno gli Oklahoma City Thunder, mentre i Timberwolves si scontreranno con gli Houston Rockets in un match che si preannuncia come uno scontro diretto fondamentale per la classifica. La serata ha confermato l'imprevedibilità e l'alto livello di competizione che caratterizzano il campionato di basket più prestigioso al mondo.