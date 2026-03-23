Al Meeting di Livorno, tappa di avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, il nuotatore Alessandro Miressi ha condiviso il suo stato di forma e preparazione. L’intervista per Swim Zone su YouTube ha evidenziato una rinnovata motivazione dopo il rientro dagli Stati Uniti.

Allenamenti e motivazione

Miressi ha ammesso che le sensazioni in acqua a Livorno non erano ottimali, spiegando ciò con il recente completamento del carico e l'imminente scarico per gli Assoluti. Ha però sottolineato di allenarsi "decisamente meglio" quest'anno. La sua maggiore motivazione è evidente, scaturita dal ritorno dall'America, rendendolo più motivato rispetto all'anno precedente.

Il valore delle competizioni intermedie

La partecipazione di Miressi a Livorno è stata un'opportunità per "togliere un po’ di ruggine." Ha descritto la gara come un modo per riprendere il ritmo e confrontarsi. L'evento è stato un confronto utile, propedeutico agli Assoluti di Riccione.

Prontezza mentale e fisica

Il nuotatore si sente "abbastanza pronto," avendo recuperato sia mentalmente che fisicamente. Miressi ha precisato di non avere aspettative sui tempi per queste gare, il cui scopo è sciogliere la tensione e riprendere il ritmo agonistico.

Il Meeting di Livorno: un banco di prova

Il Meeting di Livorno, svoltosi il 21 e 22 marzo presso la piscina Camalich del Centro Federale, è una manifestazione federale. Rappresenta un importante banco di prova per i Campionati Assoluti di Riccione. L’evento ha coinvolto oltre 450 nuotatori, confermandosi cruciale per la preparazione stagionale.