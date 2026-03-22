Nella recente puntata di TennisMania, il giornalista Guido Monaco ha fornito un'analisi approfondita del confronto tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca al Miami Open, evidenziando la netta differenza emersa in campo. Secondo Monaco, Alcaraz è sceso in campo con l'intento di "definire il suo spazio" e far capire a Fonseca "che c’è ancora da lavorare", un obiettivo pienamente raggiunto. Nonostante ciò, il merito di Fonseca è stato quello di non crollare, riuscendo a disputare una partita seria anche nei momenti più complessi al servizio, dimostrando una notevole tenuta.

Monaco ha sottolineato come Fonseca abbia avuto le sue mini-occasioni in entrambi i set, inclusi due importanti palle break nel secondo parziale, subito dopo aver subito il break iniziale. Tuttavia, Alcaraz ha dimostrato la sua brillantezza e concretezza, salvandosi con colpi di altissima qualità, come un dritto al volo indietreggiando che Monaco ha definito "fuori portata per quasi tutti". L'analisi riconosce la buona tenuta mentale di Fonseca, affermando che "non mi sentirei di bocciare Fonseca, è stato bene in campo", ma ribadisce che "la differenza è stata evidente".

La stabilità di Alcaraz e la sua evoluzione

Riflettendo sulla crescita di Alcaraz, Monaco ha evidenziato una maggiore stabilità rispetto al passato.

"Venendo da sedici vittorie e poi perdendo con Medvedev un po’ a sorpresa dimostra a modo suo che lui ha molta più stabilità rispetto al passato ed è in grado di assorbire subito una delusione riprendendo il cammino. È un Alcaraz molto più stabile anche rispetto a un anno fa. Da un lato fa paura, ci siamo affidati alla sua discontinuità, ma qui ne vediamo sempre meno". Il giornalista ha aggiunto che, anche quando è in svantaggio, lo spagnolo riesce a non crollare, come dimostrato dalla sconfitta per 6-4 6-4, segno di una maturità agonistica sempre più marcata.

Monaco ha poi allargato la sua riflessione al contesto più ampio del tennis, mettendo in guardia dall'inflazione mediatica che spesso circonda i giovani talenti.

Ha sottolineato l'importanza cruciale di risultati, continuità e spessore nel percorso di un atleta, valori che dovrebbero prevalere rispetto al mero "hype da ranking".

L'attesa per Berrettini-Vacherot e l'ascesa di Valentin Vacherot

Concludendo la sua analisi, Guido Monaco ha rivolto uno sguardo all'interessante percorso di Valentin Vacherot, reduce da una brillante vittoria su Bublik a Miami. Il giornalista ha espresso grande attesa per un potenziale confronto: "Berrettini è un giocatore di spessore… sprazzi di campione io li ho visti… Aspetto Berrettini‑Vacherot con ansia". Monaco ha manifestato profonda ammirazione per l'ascesa di Vacherot, descrivendolo come "un signor nessuno che improvvisamente si siede nei primi trenta e ci sta comodo a ventisei-ventisette anni", evidenziando la sua sorprendente e meritata scalata nel ranking mondiale.

Il reciproco apprezzamento tra Alcaraz e Fonseca

A completare il quadro del match, emerge anche il riconoscimento reciproco tra i due protagonisti. Carlos Alcaraz ha elogiato Joao Fonseca per il suo "ingresso nel circuito con molta forza" e per il suo "grande gioco", sottolineando l'unicità dell'evento disputato in un insolito stadio da baseball a Miami. Dal canto suo, Fonseca ha espresso profonda gratitudine per l'opportunità di confrontarsi con un campione come Alcaraz e per il caloroso sostegno ricevuto dalla comunità brasiliana presente sugli spalti. Queste dichiarazioni confermano la determinazione e la rapida crescita che stanno caratterizzando il percorso di Fonseca nel tennis mondiale.