Prende il via questa sera a Bergamo la tanto attesa semifinale dei playoff delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, che vede contrapposte l'Italia e l'Irlanda del Nord. L'incontro, trasmesso in diretta testuale, è stato preceduto da un toccante minuto di raccoglimento in memoria di Beppe Savoldi, l'ex attaccante e allenatore scomparso nel pomeriggio odierno all'età di 79 anni.

Le formazioni in campo e le strategie

La nazionale italiana, sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, si schiera con un modulo 3‑5‑2. Tra i pali troviamo Donnarumma, mentre la linea difensiva è composta da Mancini, Bastoni e Calafiori.

A centrocampo, le fasce sono presidiate da Politano e Dimarco, con il trio Barella, Locatelli e Tonali a completare la mediana. L'attacco azzurro è affidato alla coppia formata da Kean e Retegui, chiamati a guidare l'offensiva. L'Irlanda del Nord, allenata da Michael O’Neill, risponde con un assetto 3‑5‑1‑1, schierando P. Charles in porta, Hume, McNair, McConville, Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer, Price e Donley a completare la formazione.

L'atmosfera prepartita e i primi minuti di gioco

Il calcio d'inizio è avvenuto alle 20.45 presso la New Balance Arena di Bergamo, sotto la direzione dell'arbitro olandese D. Makkelie. L'atmosfera era vibrante fin dai momenti precedenti l'inizio del match.

Le squadre sono state accolte in campo da una splendida coreografia dei tifosi italiani, che hanno alzato le loro sciarpe azzurre in un gesto di grande supporto. Successivamente, è stato il momento degli inni nazionali: prima quello dell'Irlanda del Nord, poi il solenne Inno di Mameli, intonato con passione. Il culmine emotivo è stato il minuto di silenzio osservato per Beppe Savoldi, seguito da un fragoroso e commosso applauso che ha riempito lo stadio.

I primi istanti della partita hanno visto l'Irlanda del Nord iniziare con il possesso palla, tentando subito un lancio lungo che è stato prontamente intercettato da un attento Donnarumma. Poco dopo, un errore di Tonali a centrocampo ha offerto agli avversari l'opportunità di verticalizzare, ma ancora una volta il portiere azzurro è uscito con tempismo dall'area, sventando il pericolo.

Al terzo minuto di gioco, Bastoni è stato sanzionato con un'ammonizione per un fallo su Donley, avvenuto poco oltre la linea di centrocampo. Nonostante una prima linea alta, l'Irlanda del Nord non ha esercitato una pressione significativa sulla difesa italiana in questi primi frangenti dell'incontro.

Il ricordo di Beppe Savoldi e il percorso azzurro

La decisione di osservare un minuto di silenzio prima della cruciale sfida è stata un tributo doveroso a Giuseppe “Beppe” Savoldi, figura storica del calcio italiano. L'ex attaccante e allenatore è venuto a mancare proprio il 26 marzo 2026, all'età di 79 anni, dopo una lunga malattia. Savoldi era particolarmente noto per la sua prolificità in Serie A e per aver lasciato un segno indelebile nel calcio italiano degli anni settanta.

La sua scomparsa, avvenuta nella stessa città che ospita la partita, ha reso il momento del ricordo ancora più toccante e significativo per tutti i presenti.

Questa semifinale rappresenta un momento cruciale per la nazionale azzurra, che cerca di riscattarsi e tornare a partecipare ai Mondiali dopo un'assenza di dodici anni. L'Irlanda del Nord è l'ostacolo da superare in questa gara secca, un confronto che determinerà chi accederà alla fase successiva. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in finale la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, in un percorso che si preannuncia impegnativo ma ricco di speranze per il calcio italiano.