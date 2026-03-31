L’Italia del curling maschile si appresta ad affrontare due appuntamenti cruciali nell'ambito dei Mondiali 2026, attualmente in corso a Ogden, negli Stati Uniti. La squadra azzurra scenderà sul ghiaccio per la prima delle due sfide martedì 31 marzo, alle ore 22:00 italiane, contro la Polonia. A seguire, nella notte tra martedì e mercoledì, precisamente alle ore 03:00 italiane, sarà la volta del confronto con la Repubblica Ceca. Entrambi gli incontri rivestono un'importanza strategica, essendo validi per la fase a gironi, il cosiddetto round robin, della prestigiosa competizione iridata.

Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta streaming su The Curling Channel, una piattaforma dedicata e accessibile agli abbonati. In particolare, il match che vedrà l'Italia opposta alla Polonia sarà disponibile anche su altre piattaforme di rilievo come Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, anch'esse riservate agli utenti con sottoscrizione attiva. Per chi desiderasse un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà offerta una diretta testuale, focalizzata sull'incontro tra Italia e Polonia. È importante notare che non è prevista alcuna trasmissione televisiva tradizionale per questi eventi. Un aspetto fondamentale da considerare per gli spettatori italiani è il fuso orario: Ogden si trova otto ore indietro rispetto all'Italia, richiedendo quindi attenzione nella pianificazione della visione in diretta.

Il palcoscenico dei Mondiali di curling 2026

I Mondiali di curling maschile 2026 rappresentano la sessantasettesima edizione di questa competizione di alto livello, ufficialmente conosciuta come LGT World Men's Curling Championship per ragioni di sponsorizzazione. L'evento si tiene presso la Weber County Ice Sheet, una struttura all'avanguardia situata all'interno del campus della Weber State University a Ogden. Questo impianto vanta una storia significativa, avendo già ospitato le gare di curling durante le Olimpiadi invernali del 2002. Il torneo è strutturato con una fase a gironi che coinvolge tredici squadre. Di queste, le migliori sei avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, i playoff: le prime due classificate del round robin otterranno un accesso diretto alle semifinali, mentre le restanti quattro formazioni si contenderanno i posti nelle semifinali attraverso specifici match di qualificazione.

Le squadre che prendono parte a questa rassegna iridata si sono qualificate attraverso percorsi distinti: la nazione ospitante, gli Stati Uniti, ha un posto garantito, mentre altre quattro formazioni provengono dai Pan Continental Curling Championships 2025 e otto dai Campionati Europei 2025, completando così il quadro delle tredici partecipanti. Il calendario della competizione è intenso, con venti turni di round robin che si svolgono dal 27 marzo al 2 aprile. Successivamente, la fase cruciale dei playoff prenderà il via il 3 aprile, culminando con le finali per l'assegnazione delle medaglie il 4 aprile.

Le prestazioni azzurre e i protagonisti

Dopo i primi otto turni della fase a gironi, le statistiche individuali hanno già messo in luce alcune prestazioni degne di nota.

Tra i giocatori che ricoprono il ruolo di "secondi", l'italiano Sebastiano Arman si è distinto, figurando tra i migliori con un'ottima percentuale dell'84,8%. Allo stesso modo, Amos Mosaner ha brillato nel ruolo di "terzo", registrando una percentuale del 90,8%. Questi dati sottolineano non solo la qualità individuale dei singoli atleti, ma anche la generale competitività della squadra italiana in un contesto internazionale estremamente agguerrito.

Le imminenti sfide contro la Polonia e la Repubblica Ceca si riveleranno, pertanto, momenti chiave per il percorso dell'Italia verso la fase a eliminazione diretta. Il torneo, che vede la partecipazione delle migliori formazioni a livello mondiale, si svolge in una sede storica per il curling internazionale, aggiungendo ulteriore prestigio e significato a ogni singola partita.