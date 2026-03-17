L'Italia è scesa sul ghiaccio di Calgary per affrontare il Canada in una delle sfide più attese del round robin dei Mondiali di curling femminile 2026. La formazione azzurra, composta da Stefania Constantini come skip, Giulia Zardini Lacedelli come vice, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, ha confermato la stessa squadra che aveva già rappresentato il Paese ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, sottolineando la continuità e la solidità del gruppo.

Il match ha preso il via con un primo end favorevole alle padrone di casa: il Canada si è portato subito avanti per 2-0, sfruttando alcune iniziali imprecisioni delle italiane.

Tuttavia, la reazione delle azzurre non si è fatta attendere. Nel secondo end, Stefania Constantini ha dimostrato grande precisione, piazzando due stone centrali ad altissima pressione e permettendo all’Italia di conquistare il punto del pareggio, fissando il punteggio sul 2-2.

La svolta tattica nel quarto end

Il quarto end ha rappresentato un momento chiave della partita. Nonostante il favore del pronostico pendesse dalla parte delle canadesi, l’Italia ha saputo ribaltare la situazione grazie a una "mano rubata" di grande maestria. Constantini ha piazzato due stone coperte da guardie, una mossa che ha permesso di conquistare il punto e portare le azzurre in vantaggio per 3-2. Questa azione ha evidenziato la determinazione e la capacità tattica della squadra italiana, capace di mettere in difficoltà una delle formazioni più quotate del torneo mondiale.

Equilibrio e tensione nel quinto end

Nel quinto end, la pressione è tornata sulle spalle delle italiane. Con tre stone canadesi già posizionate nella casa, l’Italia non è riuscita a ribaltare la situazione e il Canada si è ripreso il punto, riportando il punteggio in parità sul 3-3. Il match è proseguito con grande equilibrio, con entrambe le squadre attente a non commettere errori decisivi. Al termine del quinto end, il Canada è riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio per 4-3, mantenendo la sfida aperta e lasciando presagire un finale estremamente combattuto e ricco di emozioni.

Il confronto tra Italia e Canada ai Mondiali di curling femminile 2026 si conferma così una partita intensa e ricca di colpi di scena, con le azzurre che continuano a inseguire il sogno di un risultato di prestigio contro una delle nazionali più forti al mondo.

La loro performance, caratterizzata da risposte colpo su colpo, dimostra l'ambizione e la preparazione della squadra italiana in questo importante appuntamento internazionale.

La solidità della formazione azzurra

La formazione guidata da Stefania Constantini ha già dimostrato nelle precedenti competizioni internazionali di poter competere ad alti livelli. La presenza delle stesse atlete viste ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina sottolinea non solo la continuità ma anche la crescita costante del movimento italiano del curling femminile. L’esperienza maturata in questi contesti di alto profilo rappresenta un elemento fondamentale per affrontare avversarie di grande tradizione come il Canada, confermando la solidità e l’ambizione della squadra azzurra in questo prestigioso torneo.