Nella terza giornata del round robin ai Mondiali di curling 2026 a Ogden (Stati Uniti d’America), l'Italia affronta la Svezia. La formazione azzurra, guidata dal giovane skip Stefano Spiller (argento ai Mondiali juniores), sfiderà il colosso svedese capitanato dal fuoriclasse Niklas Edin. Un incontro cruciale per le ambizioni italiane.

Italia-Svezia: formazioni e obiettivi

L'incontro, in programma alle 16.00, è cruciale per l'Italia, che mira a posizionarsi tra le prime due del girone per accesso diretto alle semifinali. La formazione italiana vedrà in campo Stefano Spiller (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, con Alberto Pimpini riserva.

Per la Svezia, confermata la squadra olimpica: Niklas Edin (skip), Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren e Alexander Lindström riserva.

Formato e prospettive nel Mondiale

Il torneo prevede un unico round robin: le prime due classificate avanzeranno direttamente alle semifinali, mentre le squadre dal terzo al sesto posto disputeranno i playoff. La Svezia, con la sua formazione olimpica invariata, è tra le favorite. L'Italia, invece, confida nella freschezza e nel talento del giovane Stefano Spiller per sorprendere.

Spiller: la giovane guida azzurra

L'affidamento del ruolo di skip a Stefano Spiller, reduce dall'argento ai Mondiali juniores, sottolinea la fiducia nelle sue capacità. La squadra azzurra, mix di esperienza e gioventù con Mosaner, Arman, Giovanella e Pimpini, è pronta a sfidare la solida formazione svedese, guidata dall'esperto Niklas Edin.

L'importanza della sfida

La posta in gioco è elevata: un risultato positivo contro la Svezia potrebbe rilanciare le ambizioni dell'Italia nel torneo, per l'accesso diretto alle semifinali. Una sconfitta, pur non compromettendo il percorso – grazie ai playoff – renderebbe il cammino più arduo. L'esito di questa sfida sarà determinante per le prospettive azzurre ai Mondiali di curling 2026.