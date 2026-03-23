Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato la lista dei convocati per i prossimi Campionati Mondiali a squadre di marcia, che si terranno a Brasilia domenica 12 aprile. La spedizione azzurra sarà composta da venticinque atleti, tredici uomini e dodici donne, pronti a confrontarsi nelle diverse specialità della competizione internazionale.

Tra i nomi di spicco figura il campione olimpico Massimo Stano, che farà il suo debutto nella distanza della maratona. La squadra maschile vedrà inoltre in gara Francesco Fortunato, neoprimatista mondiale dei 5000 indoor, impegnato nella mezza maratona.

Completano il gruppo maschile i recenti vincitori dei titoli italiani assoluti Riccardo Orsoni e Andrea Agrusti, che gareggeranno rispettivamente nella maratona e nella mezza maratona. Con loro anche Gianluca Picchiottino, Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Aldo Andrei e Stefano Chiesa. Per la categoria Under 20, sui 10 chilometri, sono stati selezionati Cristian Cecchetto, Alessio Coppola e Nicolò Vidal.

Le convocazioni femminili e le distanze

La rappresentativa femminile schiera Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi nella mezza maratona. Per la maratona, le atlete convocate sono Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi.

Le giovani promesse Valentina Adamo, Francesca G. Buselli e Serena Di Fabio difenderanno i colori azzurri nella prova Under 20 sui 10 chilometri. Questa selezione sottolinea l'attenzione della Federazione verso il ricambio generazionale e la valorizzazione dei talenti emergenti, con atleti che si sono distinti nelle recenti rassegne nazionali.

La tradizione italiana nella marcia

L’Italia può vantare una lunga e gloriosa tradizione nella marcia a squadre, come testimoniato dalle numerose partecipazioni e dai successi ottenuti nelle principali competizioni internazionali. Atleti del calibro di Ivano Brugnetti, Alex Schwazer ed Elisa Rigaudo hanno in passato onorato la maglia azzurra, distinguendosi in edizioni prestigiose della Coppa del Mondo di Marcia.

La presenza di giovani promesse accanto a campioni affermati rappresenta un segno di continuità e un motore di crescita per il movimento italiano, che si appresta ad affrontare l'impegno di Brasilia con grande ambizione e un forte spirito di squadra.