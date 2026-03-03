L’Italia femminile di calcio si prepara ad affrontare la prima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2027. L’esordio è fissato per martedì 3 marzo 2026 contro la Svezia, in una partita che si disputerà allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. L’incontro, valido per il Gruppo 1 della Lega A, segna l’inizio del percorso delle Azzurre verso la competizione mondiale in Brasile.

Regolamento del girone e contesto

Il format delle qualificazioni stabilisce che solo la prima classificata del girone otterrà l’accesso diretto alla fase finale del Mondiale.

Le restanti tre squadre dovranno invece giocarsi la qualificazione attraverso i playoff. Il girone comprende, oltre alla Svezia, anche Danimarca e Serbia. Il commissario tecnico Andrea Soncin potrà contare su giocatrici fondamentali come Linari, Salvai, Girelli e Bonansea.

Svezia, un avversario storico

La Svezia rappresenta un avversario di lunga data per la nazionale italiana. L’ultimo successo delle Azzurre contro le scandinave risale a quasi nove anni fa, in occasione degli Europei del 2017, con un punteggio di 3-2. Nonostante la storia recente non sia favorevole, il movimento del calcio femminile italiano è in costante crescita e l'obiettivo è ottenere un risultato positivo fin dalla prima partita.

Calendario e avversarie nel Gruppo 1

Il sorteggio del girone di qualificazione, tenutosi a Nyon, ha inserito l’Italia nel Gruppo 1. Le avversarie dirette sono Svezia, Danimarca e Serbia. Come previsto dal regolamento, le vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno direttamente per il Mondiale, mentre le altre squadre avranno la possibilità di accedere tramite i playoff.

Date chiave delle qualificazioni

Il percorso di qualificazione si estenderà tra marzo e giugno 2026. La prima giornata è in programma martedì 3 marzo con la sfida Italia-Svezia. Sabato 7 marzo seguirà poi l’incontro Italia-Danimarca. Le successive partite si disputeranno nei mesi di aprile e giugno, con l’obiettivo primario di conquistare il primo posto nel girone per evitare i playoff e assicurarsi così la partecipazione diretta al Mondiale.