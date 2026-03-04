La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara ad affrontare un appuntamento di primaria importanza: i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A. La competizione si svolgerà a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 18 aprile. Sulla scia dell’esperienza positiva maturata alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, dove le azzurre hanno raggiunto i quarti di finale, l’obiettivo attuale è ambizioso: conquistare il cosiddetto “doppio salto” verso la Top Division, un traguardo che la squadra femminile italiana non ha mai raggiunto in precedenza.

Il calendario delle partite

Il programma ufficiale prevede l’esordio dell’Italia il 12 aprile, alle ore 16.00, contro la Norvegia. Il giorno successivo, 13 aprile, le azzurre scenderanno sul ghiaccio contro la Slovacchia alle ore 12.30. La sfida contro la Francia è in calendario per il 15 aprile alle ore 19.30. Il 17 aprile, alle ore 16.00, l’Italia incrocerà le stecche con le padrone di casa dell’Ungheria. Infine, il 18 aprile alle ore 12.30, è previsto l’ultimo impegno contro la Cina.

Dettaglio delle giornate di gara

Il calendario completo, definito dalla federazione internazionale, si articola su cinque giornate. La prima giornata (domenica 12 aprile) vedrà affrontarsi Cina‑Slovacchia alle 12.30, Italia‑Norvegia alle 16.00 e Francia‑Ungheria alle 19.30.

La seconda giornata (lunedì 13 aprile) proporrà Slovacchia‑Italia alle 12.30, Norvegia‑Francia alle 16.00 e Ungheria‑Cina alle 19.30. La terza giornata (mercoledì 15 aprile) prevede Norvegia‑Cina alle 12.30, Ungheria‑Slovacchia alle 16.00 e Italia‑Francia alle 19.30. La quarta giornata (venerdì 17 aprile) vedrà Francia‑Cina alle 12.30, Ungheria‑Italia alle 16.00 e Slovacchia‑Norvegia alle 19.30. La quinta giornata (sabato 18 aprile) chiuderà il torneo con Cina‑Italia alle 12.30, Slovacchia‑Francia alle 16.00 e Norvegia‑Ungheria alle 19.30.

Obiettivo storico: la Top Division

Le azzurre, sotto la guida di Nadia Mattivi, approdano a questo torneo dopo aver conquistato la promozione dal Gruppo B nell’edizione precedente.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: centrare la promozione nella Top Division per il 2027, un risultato che rappresenterebbe una prima storica per la nazionale femminile italiana di hockey su ghiaccio.

Contesto e prospettive del torneo

Il torneo di Prima Divisione Gruppo A costituisce un passaggio fondamentale per la crescita dell’Italia nel panorama internazionale dell’hockey su ghiaccio. La potenziale promozione nella Top Division aprirebbe le porte al confronto con le migliori nazionali del mondo, un significativo salto di qualità che valorizzerebbe ulteriormente il movimento femminile italiano. La competizione si svolgerà in Ungheria, nazione che sta dimostrando un crescente interesse per l’hockey su ghiaccio femminile, offrendo così un contesto competitivo e stimolante per le azzurre. Il cammino dell’Italia sarà seguito con grande attenzione, alimentando la speranza che il sogno della Top Division possa concretizzarsi.