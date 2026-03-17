La gara di salto in lungo maschile ai Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun è tra gli eventi più attesi. L’Italia punta su Mattia Furlani, campione iridato in carica, a difendere il titolo.

Furlani si presenta con il secondo accredito mondiale stagionale (8,39 metri a Metz). La miglior misura mondiale dell’anno spetta al bulgaro Bozhidar Saraboyukov, con un primato stagionale di 8,45 metri (11 febbraio a Belgrado), avendo superato gli 8,40 metri in due occasioni. Saraboyukov è un avversario storico: nella finale degli Europei Under 20 di Gerusalemme 2023, Furlani lo batté per un centimetro (8,23 metri contro 8,22).

Nella stagione successiva, il bulgaro si impose ai Campionati d’Europa indoor, sorprendendo Furlani.

I contendenti a Torun

Oltre a Furlani e Saraboyukov, il salto in lungo maschile vede altri atleti di spicco. Il greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico e mondiale, resta una minaccia costante nonostante uno stagionale meno brillante (8,27 metri). Il portoghese Gerson Baldé vanta un accredito di 8,32 metri (febbraio), affiancato dall’australiano Liam Adcock e dai giamaicani Carey McLeod e Tajay Gayle, tutti in lizza per il podio.

La sfida si preannuncia equilibrata, con atleti capaci di superare gli otto metri. Furlani dovrà gestire la pressione del titolo e confermare il proprio valore in una gara di alto livello.

La rivalità Furlani-Saraboyukov

La rivalità tra Mattia Furlani e Bozhidar Saraboyukov, con sfide serrate fin dalle giovanili, sarà uno degli elementi di maggiore interesse a Torun. Il loro confronto promette una nuova pagina sportiva e intense emozioni agli appassionati del salto in lungo.