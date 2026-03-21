L’Italia si è affermata come protagonista ai Mondiali indoor di atletica 2026, concludendo la seconda giornata di gare in testa al medagliere. Gli azzurri hanno conquistato ben tre medaglie d’oro, mantenendo il primato davanti agli Stati Uniti, che, pur avendo raccolto dieci medaglie complessive, si sono fermati a due ori. Questi successi sono stati celebrati all’Arena Kujawsko-Pomorska di Toruń, in Polonia, sede delle prestigiose competizioni.

Tra i risultati più significativi, Zaynab Dosso ha trionfato nei 60 metri femminili con un tempo eccezionale di 7"00.

La velocista italiana ha superato la statunitense Sears e l’ex campionessa olimpica Alfred, entrambe arrivate al traguardo in 7"03. Un successo che evidenzia la costante crescita dell’atleta azzurra, capace di imporsi in una finale di altissimo livello. «Sono felice di aver portato questa medaglia all’Italia», ha dichiarato Dosso con entusiasmo al termine della gara.

Nadia Battocletti d’oro nei 3000 metri

La seconda medaglia d’oro della giornata è stata conquistata da Nadia Battocletti, che ha dominato i 3000 metri femminili con il tempo di 8’57"64. L’azzurra ha preceduto l’americana Emily Mackey, che ha ottenuto l’argento in 8’58"12, e l’australiana Hull, medaglia di bronzo con 8’58"18. La gara si è decisa negli ultimi metri, con Battocletti che ha saputo mantenere il comando e tagliare per prima il traguardo.

«È stata una gara molto tattica, sono contenta di aver gestito bene le energie», ha commentato la mezzofondista italiana.

La giornata si è conclusa con grande entusiasmo per la squadra italiana, che attende ancora diversi atleti in gara nelle prossime sessioni. Tra questi spiccano nomi come Furlani, Iapichino, Fabbri e Federico Riva. L’obiettivo dichiarato è continuare a incrementare il bottino di medaglie e confermare il primato nel medagliere.

La gara dei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor

La gara dei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor 2026 si è disputata sulla pista dell’Arena Kujawsko-Pomorska di Toruń, in Polonia, il 21 marzo. Questa edizione ha rappresentato la ventiduesima volta che la disciplina è stata inclusa nei Mondiali indoor.

Le atlete hanno avuto diverse modalità di qualificazione: raggiungendo lo standard di ingresso di 8:35.00, tramite il ranking internazionale o grazie a una wildcard del World Athletics Indoor Tour. La finale si è svolta alle ore 19:04 (UTC+1), con un numero target di quindici partecipanti.

Il record mondiale di questa distanza appartiene a Genzebe Dibaba, con un tempo di 8:16.60, mentre il record dei campionati è detenuto da Elle Purrier St. Pierre, con 8:20.87. Prima della finale, il miglior tempo mondiale del 2026 era stato realizzato da Freweyni Hailu, con 8:24.59. La vittoria di Battocletti assume quindi un significato particolare in un contesto tecnico di così alto livello, confermando la competitività delle atlete italiane anche sulla scena internazionale.