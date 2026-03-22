I Mondiali Indoor di atletica leggera 2026, disputatisi a Torun, in Polonia, nel weekend del 20-22 marzo, hanno visto l'assegnazione di ben 27 titoli iridati: tredici maschili, tredici femminili e uno misto. L'evento, tra i più attesi della stagione, ha registrato una notevole prestazione dell'Italia, che ha conquistato il terzo posto nel medagliere finale, con un bottino di tre ori e un argento. A precedere la nazionale azzurra sono stati gli Stati Uniti, balzati in testa alla classifica, e la Gran Bretagna.

Il medagliere completo dei Mondiali Indoor 2026

La classifica finale delle nazioni ha visto gli Stati Uniti dominare con un totale di 17 medaglie, frutto di quattro ori, sette argenti e sei bronzi. Al secondo posto si è posizionata la Gran Bretagna, che ha saputo capitalizzare al meglio le sue opportunità, ottenendo quattro ori e un totale di quattro medaglie, senza alcun argento o bronzo. L'Italia si è distinta con un eccellente terzo posto, portando a casa tre ori e un argento, per un totale di quattro medaglie. A seguire, l'Ucraina ha ottenuto due ori e un argento, mentre Spagna, Belgio, Polonia, Svizzera e Paesi Bassi hanno tutti conquistato almeno una medaglia d'oro, contribuendo a rendere il medagliere variegato e competitivo.

Le stelle azzurre in gara e la loro ambizione

La delegazione italiana si è presentata all'appuntamento iridato con grandi ambizioni, forte di alcune delle sue punte di diamante. Tra gli atleti più attesi figuravano Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo, Zaynab Dosso nei 60 metri, Nadia Battocletti nei 3000 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso, e la coppia Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel salto triplo. Questi atleti hanno rappresentato le migliori speranze azzurre per la conquista di prestigiose medaglie.

Contesto e dettagli organizzativi dell'evento

I Campionati Mondiali Indoor 2026 si sono svolti dal 20 al 22 marzo presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, in Polonia. Questa città ha ospitato la rassegna per la seconda volta, dopo l'edizione del 2014 che si tenne a Sopot.

L'evento, organizzato da World Athletics, ha messo in palio un totale di ventisette titoli in diverse discipline, confermando il suo status di appuntamento cruciale nel calendario atletico internazionale.

La squadra italiana ha schierato un contingente di ventisei atleti, composto equamente da tredici uomini e tredici donne. Questa partecipazione ha segnato un record di presenze individuali per l'Italia in un Mondiale indoor, eguagliando il primato stabilito nel 1997 a Parigi. Tra i convocati figuravano nomi di spicco e campioni affermati, tra cui Mattia Furlani, Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Larissa Iapichino, Lorenzo Simonelli e Nadia Battocletti, quest'ultima alla sua prima esperienza in un Mondiale indoor, a testimonianza della forza e della profondità del movimento atletico italiano.