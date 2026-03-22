L’Italia ha siglato un'impresa storica ai Mondiali Indoor di atletica 2026. Gli azzurri hanno conquistato un record di cinque medaglie: tre ori e due argenti, un risultato inedito.

Gli ori sono stati vinti da Andy Diaz (salto triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri). I due argenti sono andati a Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Le punte di diamante azzurre sono salite sul podio, ad eccezione di Leonardo Fabbri (getto del peso) e Andrea Dallavalle (salto triplo).

Questo traguardo è un primato assoluto per l’Italia.

Gli azzurri non avevano mai ottenuto un simile numero di medaglie e ori ai Mondiali Indoor. Il precedente record di quattro medaglie (a Glasgow) non includeva vittorie. I tre ori di Torun superano anche il miglior risultato mai raggiunto nelle edizioni all'aperto.

Un successo senza precedenti per l'atletica azzurra

Il medagliere finale ha visto l’Italia al terzo posto, un piazzamento storico dietro Stati Uniti e Gran Bretagna. L'eccellente performance si è riflessa nella classifica a punti, con un quarto posto (47 punti) dietro USA, Giamaica e Polonia, confermando la crescita costante dell'atletica italiana.

Tra i protagonisti di questa rassegna trionfale, Zaynab Dosso ha brillato. La velocista ha consolidato la sua posizione nella velocità italiana con la vittoria nei 60 metri.

La sua prestazione, insieme a quelle di Nadia Battocletti e Andy Diaz, ha contribuito al successo collettivo.

Zaynab Dosso: la campionessa della velocità

Zaynab Dosso, nata nel 1999, è arrivata in Italia nel 2009, acquisendo la cittadinanza nel 2016. Affermatasi tra le migliori velociste europee, detiene il record italiano dei 60 metri indoor (6.99) e quello dei 100 metri outdoor. Il suo palmarès include titoli nazionali e piazzamenti, con l'oro ai Mondiali Indoor 2026 nei 60 metri.