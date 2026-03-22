Oggi, domenica 22 marzo, si conclude a Toruń, in Polonia, la ventunesima edizione dei Mondiali Indoor 2026 di atletica leggera. La terza e ultima giornata della rassegna iridata al coperto vedrà l'Italia protagonista, con diversi atleti di punta pronti a scendere in pista e in pedana per conquistare medaglie e chiudere l'evento con prestazioni di rilievo.

Gli azzurri in cerca di gloria

L'attenzione è puntata su diversi talenti italiani, pronti a contendersi i titoli mondiali. Nel salto in lungo maschile, Mattia Furlani è tra i favoriti, reduce da un'ottima prestazione di 8,39 metri a Metz.

La sua sfida principale sarà contro il bulgaro Saraboyukov, in un duello che promette scintille per la medaglia d'oro.

Nel getto del peso maschile, Leonardo Fabbri si presenta con la miglior prestazione mondiale stagionale, un impressionante lancio di 20,50 metri, che lo colloca di diritto tra i principali candidati al podio.

Per il settore femminile, Larissa Iapichino, fresca vincitrice del World Indoor Tour, punta con decisione al successo nella finale del salto in lungo. Le sue recenti performance la rendono una delle atlete più attese. Nei 1500 metri, Federico Riva cercherà di conquistare una medaglia nella finale maschile, mentre Ludovica Cavalli rappresenterà l'Italia nella finale femminile della stessa distanza, con l'obiettivo di ben figurare.

Le sfide proseguono con Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro impegnate nei 60 ostacoli femminili. Infine, Sveva Gerevini affronterà la complessa prova del pentathlon, una disciplina che richiede versatilità e resistenza in diverse specialità.

Programma e copertura televisiva

La giornata conclusiva dei Mondiali Indoor 2026 presenta un ricco calendario di eventi. La mattinata sarà dedicata alle batterie del pentathlon e dei 60 ostacoli. Nel pomeriggio e in serata, l'attenzione si sposterà sulle attese finali, tra cui il salto in lungo maschile, le gare dei 1500 e degli 800 metri, e le emozionanti staffette 4×400.

La copertura televisiva e streaming è garantita per non perdere nessun momento cruciale.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD per entrambe le sessioni, e per gli abbonati su Sky Sport Uno (limitatamente alla sessione mattutina) e Sky Sport Arena (per entrambe le sessioni). Per lo streaming, sarà possibile seguire l'evento gratuitamente su Rai Play, oppure per gli abbonati su Sky Go e NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile su OA Sport per aggiornamenti in tempo reale.

La rassegna iridata di Toruń

I Mondiali Indoor 2026, giunti alla loro ventunesima edizione, si sono svolti dal 20 al 22 marzo presso la Kujawsko‑Pomorska Arena di Toruń, in Polonia. L'evento, organizzato da World Athletics, ha visto la partecipazione di oltre cinquecento atleti provenienti da circa centoventi nazioni, a testimonianza del suo respiro internazionale.

Il calendario ufficiale della rassegna iridata è stato strutturato su tre giorni, con numerose finali dirette in diverse specialità. La giornata odierna, in particolare, è interamente dedicata alle fasi conclusive, inclusi il pentathlon e le spettacolari staffette 4×400, che promettono di regalare gli ultimi, intensi momenti di competizione.